H Fraport Greece αναζητάει ταλαντούχα, δυναμικά και έμπειρα στελέχη, με στόχο να τους προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη. Η Fraport προσφέρει ευκαιρίες ανέλιξης και προγράμματα εκπαίδευσης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αναλάβετε αρμοδιότητες.

Μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας στην ενότητα «Καριέρα» μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, αφού πρώτα εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η Fraport Greece δεν ενθαρρύνει την αποστολή αιτήσεων με άλλα μέσα, όπως ταχυδρομείο ή φαξ.

Ο Τομέας Προσλήψεων της εταιρίας έχει δημιουργήσει και διατηρεί ειδική βάση δεδομένων όλων των αιτούντων. Όποτε προκύψει μία νέα θέση εργασίας, o Τομέας Προσλήψεων ανατρέχει στα σχετικά στοιχεία για να καταρτίσει μία τελική λίστα υποψηφίων. Έτσι, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή οι διαθέσιμες θέσεις δεν αντιστοιχούν στα προσόντα και τους στόχους σας, θα ήταν σκόπιμη η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος στη Fraport Greece για μελλοντική χρήση.

IT&T BUSINESS SYSTEMS PROJECT MANAGER

Τοποθεσία

• Έδρα, Αθήνα (κωδικός: BSPM)

The IT Business Systems Project Manager has the overall responsibility for the design and implementation of management information and business systems and reporting tools and the project management of the supported applications.

Job Qualifications

• 3 years demonstrated experience in implementing, supporting and evaluation of management information systems and related business systems

• University degree in Computer Science or relevant field

• PMP Certification

• Experience in working with MIS systems and other business software (ERP, DMS/CRM, etc.)

• Experience in design and implementation of web based systems using vendor specific or open source technologies

• Knowledge of Relational Databases

• Knowledge of Project Management and ITIL Methodologies

• Fluency in spoken and written English

• Excellent communication and social skills

IT & T FIELD ENGINEER

Τοποθεσία

• Αεροδρόμιο Ρόδου (κωδικός: ITRHO_0518)

