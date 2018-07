Στις 05 Ιουλίου 2018, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού για ένα -1- άτομο, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, της υπ’ αριθμ. 58903/1-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΦΟΩΡ5-3ΣΔ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2018 (Επαναπροκήρυξη θέσης της υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωσης του Δήμου μας), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση ‘’ Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency’’ -εν συντομία CUTLER-, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’Horizon 2020’’.

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ