Θέσεις εργασιας στην Vodafone.

Είναι ωραία να δουλεύεις στη Vodafone!

Στη Vodafone γινόμαστε κομμάτι μιας δυνατής ομάδας που αγκαλιάζει τις ιδέες διαφορετικών ανθρώπων, οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο όραμα: να αλλάξουν τον κόσμο. Σε περιμένουμε!

Φραγκίσκη Μελίσσα

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Vodafone Ελλάδας

Web Developer

Τύπος θέσης: Full Time

Being part of an agile team, Web Developers and Senior Web Developers will contribute in designing and implementing Vodafone’s high volume and high impact web applications.

Ισχύει έως: 02/09/2018

Solution Architect

Τύπος θέσης: Full Time

Being part of an agile team, the Solution Architect is responsible for designing and leading the implementation of solutions and capability architecture for a particular business capability / user journeys, according to the overall digital vision and target architecture. This role is responsible for the technical analysis and holistic solution design of future capabilities and features, including external dependencies, cross-domain APIs, and technical enablers / stories..

Ισχύει έως: 02/09/2018

iOS Developer

Τύπος θέσης: Full Time

Being part of an agile team, iOS Developers and Senior iOS Developers will contribute in designing and implementing Vodafone’s high volume and high impact mobile applications.

Ισχύει έως: 30/06/2018

Ευκαιρίες Καριέρας στην cosmote

Στόχος μας είναι να διακρινόμαστε ως ένας ελκυστικός εργοδότης και ένα περιβάλλον εργασίας, όπου κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αποδώσει στο μέγιστο των ικανοτήτων του και να αναπτυχθεί επαγγελματικά. Επιδιώκουμε να επιλέγουμε τους κατάλληλους υποψήφιους για τις κατάλληλες θέσεις και να προσφέρουμε σε όλους τους υποψήφιους μια θετική εμπειρία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Επιπλέον, ως μέλος του ομίλου της Deutsche Telekom, παρέχουμε πρόσθετες ευκαιρίες διεθνούς καριέρας, καθώς και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων. Παράλληλα συμμετέχουμε σταθερά σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται με στόχο την υποστήριξη νέων σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και σχεδιασμού καριέρας. Αποστολή βιογραφικών στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσλήψεις στην Wind

Αν θέλεις να γίνεις κι εσύ μέλος της μεγάλης οικογένειας της WIND και να προσφέρεις ενεργά στην ανάπτυξη ενός βασικού ρυθμιστή στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, εδώ θα βρεις όλες τις αγγελίες με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

Αν δε σε καλύπτει κάποια από τις παρακάτω θέσεις εργασίας, μπορείς απλά να στείλεις το βιογραφικό σου εδώ.

Retail Product Manager

ΚΩΔΙΚΟΣ:

RS 004

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Αθήνα

PAY TV Platform Engineer

ΚΩΔΙΚΟΣ:

CFN 003

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Αθήνα

IP Network Security Principal Engineer

ΚΩΔΙΚΟΣ:

CFN 001

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Αθήνα

IP Network Security Enginee

ΚΩΔΙΚΟΣ:

CFN 002

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Αθήνα

VAS Operations Engineer

ΚΩΔΙΚΟΣ:

NOM 001

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Αθήνα

Sales Desk Coordinator

ΚΩΔΙΚΟΣ:

RS 001

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Αθήνα

Fiber Optic Quality Assurance Engineer

ΚΩΔΙΚΟΣ:

TNIDM 002

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Αθήνα

Sales Training Advisor

ΚΩΔΙΚΟΣ:

STA 002

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Αθήνα

Information Security Specialist

ΚΩΔΙΚΟΣ:

INFOSEC 002

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Αθήνα

IP Backbone Engineer

ΚΩΔΙΚΟΣ:

TNIDM 001

ΠΕΡΙΟΧΗ:

Αθήνα