Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του , που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα για την υλοποίηση του έργου «EGOV_INNO: E-government services and tools from regional governments and regional development bodies to support and coordinate the regional research and innovation capital» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕλλάδαΙταλία 2014-2020, συνολικής διάρκειας έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον ιδιωτικό τομέα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της χρήσης προσαρμοσμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για επιχειρήσεις (π.χ. για καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις) προτείνοντας αποτελεσματικές και εφικτές εφαρμογές που οδηγούν σε καλύτερη διακυβέρνηση και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών στον τοπικό ιδιωτικό τομέα

ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΠΕ Πληροφορικής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής



Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα, απευθύνοντάς την στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών με την ένδειξη «ΣΜΕ 1/2018 Ανακοίνωση του Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε», τηλ. επικοινωνίας: 2613-613690 & -650. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας ή στο χώρο ανακοινώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

δείτε εδώ την προκήρυξη