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Μέσω του διαγωνισμού επιλέγεται προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά με το νέο έτος στις 12 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 27 Iανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Δείτε τις ειδικότητες:
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δεκαεπτά (17) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ (Φυσικών Νοσοκομείων Ακτινοφυσικών Ιατρικής), ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΠΕΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), πενήντα έξι (56) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ, ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΟΠΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εβδομήντα (70) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ/ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΜΗΧΑΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΧΡΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), πέντε (5) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι 33 φορείς πρόσληψης και οι περιοχές κατανομής:
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΣΝΕ) - Θεσσ/νίκη
251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) - Αθήνα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) - Αθήνα
206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΠΑΥ) - Δ. Αττική
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΑΞΟΥ - Αχαία
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - Ν. Τ. Αθηνών
732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΣΕ) - Ξάνθη
735 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Λάρισα
ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΓΕΑ/ΚΜΗ) - Β. Τ. Αθηνών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ (ΥΠΗΔ) - Αθήνα
401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΣΝΑ)
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΝΚ) - Χανιά
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ - Ν.Ι.Μ.Τ.Σ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΥ) - Α. Αττική
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΚΕΠΥΕΣ) - Αθήνα
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΜΥ) - Ν. Τ. Αθηνών
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΝΝΠ)
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΝΝΣ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
700 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ (ΣΕ) - Πειραιάς
307 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ (307 ΠΕΒ) - Μαγνησία
308 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ (308 ΠΕΒ) - Θεσσ/νίκη
651 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΑΒΥΠ) - Α. Αττική
414 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΣΝΕΝ) - Β. Τ. Αθηνών
219 ΚΙΝΗΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (ΚΙΧΝΕ) - Έβρος
212 ΚΙΝΗΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (ΚΙΧΝΕ) - Ξάνθη
303 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ (303 ΠΕΒ) - Λάρισα
304 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ (304 ΠΕΒ) - Μαγνησία
ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΚΕΑ) - Δ. Αττική
201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΚΕΦΑ)
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