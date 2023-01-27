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Λήγει σήμερα Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ., η προθεσμία για τη υποβολή αιτήσεων για τις 148 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Πρόκειται για την προκήρυξη μονίμων 10Κ/2022 του ΑΣΕΠ, μέσω της οποίας θα επιλεγεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).
Οι ειδικότητες που ζητούνται:
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΟΠΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ/ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ/Σ ΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ/ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΧΡΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ