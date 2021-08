Για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και την πορεία του κορονοϊού ενημέρωσε στο υπουργείο Υγείας ο καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Χαράλαμπος Γώγος και αυτό που φάνηκε είναι πως επικρατεί συναγερμός για τον εμβολιασμό των πολιτών και τη χρήση μάσκας. Μετά και τελευταία δεδομένα από τον ΕΟΔΥ, με την Κρήτη να προβληματίζει πάρα πολύ. Γιατί η πανδημία εξελίσσεται σε νόσο των νέων.

Αυτό τόνισε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ την Τρίτη (17/08) θα υπάρξει κοινή συνεδρίαση Λοιμωξιολόγων και Επιτροπής Εμβολιασμού για το θέμα.

Γώγος: Έχει επικρατήσει η μετάλλαξη Δέλτα, θα φτάσει το 90% - Η λύση στο... μπράτσο μας

Ο καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας, Χαράλαμπος Γώγος, ανοίγοντας τη συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη (12/08) για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα, αν΄έ΄φερε: «Βρισκόμαστε 20 μήνες από την εμφάνιση της πανδημίας. 17 από την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στη χώρα μας. Είχαμε τρία κύματα. Περιοριστικά μέτρα και lockdown. Νέα δεδομένα και γνώσεις. Υπάρχει συνεχής αγώνας μεταξύ επιστήμης και ιού.

Ο δείκτης θετικότητας παραμένει υψηλός αλλά κάτω από το όριο του 4%. Ο δείκτης θετικότητας φτάνει στο 3,3% στην επικράτεια. Σε κάποιες περιοχές είναι σημαντικά υψηλότερος. Ειδικά σε κάποια από τα νησιά. Η τάση στις περισσότερες περιοχές της χώρας είναι αυξητική. Τα εισερχόμενα είναι μόλις 0,59%, που οφείλεται στους ελέγχους που γίνονται και στον εμβολιασμό.

Το στοίχημα του τουρισμού κερδίζεται.

Άλλο στοιχείο. Επικράτηση παραλλαγής Δέλτα 79,1%. Το ποσοστό θα φτάσει το 90%. Τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν. Η πανδημία εξακολουθεί να αποτελεί νόσο των νέων. Η μέση ηλικία στα 29. Αρχίζει μια διστακτική στροφή και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η μεταφορά της νόσου από τους νεότερους στις οικογένειες, είναι ζήτημα. Σε λίγο θα υπάρχει και στους χώρους της εκπαίδευσης. Σημαντικό για τους νέους να τηρούν τα μέτρα και να ελέγχονται με τεστ τόσο πηγαίνοντας όσο και γυρίζοντας, ιδιαίτερα όταν έχουν το παραμικρό σύμπτωμα.

Πάνω από όλα συνίσταται ο άμεσος εμβολιασμός για την αποφυγή όλων των παραπάνω. Πρέπει να πειστούν μαθητές και φοιτητές να εμβολιαστούν. Οι έρευνες δείχνουν ότι η ανοσιακή απάντηση στα παιδιά είναι τεράστια. Παρατηρήθηκε αύξηση των νοσηλειών. Διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές σε 20 μέρες. Υπάρχει μια μικρή επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Κάλυψη 51% στις ΜΕΘ. Ικανοποιητική αυτή τη στιγμή και υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης».

«Η αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων, είναι στο χέρι μας και για την ακρίβεια στο μπράτσο μας»

Έκκληση για άμεσο εμβολιασμό των ευάλωτων πολιτών που αποτελούν τον κύριο στόχο του ιού. Το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης είναι σημαντικό αλλά μακριά από το ποσοστό που χρειάζεται η συλλογική ανοσία. Το Δέλτα στέλεχος είναι πολύ μεταδοτικό. Επισημαίνουμε την ανάγκη συνεχούς τήρησης των μέτρων και συχνή χρήση της μάσκας στους κλειστούς χώρους και στους εξωτερικούς με συγχρωτισμό.

Η μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη που ζητάμε θα βοηθήσει στην άρση μέρους ή συνολικά των μέτφων προστασίας. Δεν πρέπει καθόλου να υποτιμάμαι αυτό που τονίζουν οι διεθνείς οργανισμοί. Όσο διασπείρεται ο ιός προκαλεί μεταλλάξεις που μπορεί και να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Στο κύμα που περνάμε τώρα, οι νοσηλείες, οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι είναι λιγότεροι από το προηγούμενο κύμα. Με τα στοιχεία που υπάρχουν το 99% στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι. Η αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων, είναι στο χέρι μας και για την ακρίβεια στο μπράτσο μας.

Κοντοζαμάνης: Ο εμβολιασμός είναι κοινωνικό αγαθό

«Έχει νομοθετηθεί η υποχρέωση του συνόλου του προσωπικού σε δομές υγείας για εμβολιασμό. Πρέπει να πείσουμε τους συμπολίτες μας. Βλέπουμε την επίδραση του εμβολιασμού σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας. Έχουμε μια επιθετική μετάλλαξη. Η πίεση στο ΕΣΥ είναι πολύ μικρότερη. Οικονομία και κοινωνία λειτουργούν κανονικά. Σημαντικό τώρα που θα βρεθούμε κοντά σε δικούς μας ανθρώπους να τηρήσουμε όλα τα μέτρα και μόλις επιστρέψουμε να πάμε να εμβολιαστούμε όσοι δεν το έχουν κάνει.

Ο εμβολιασμός είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν προστατεύουμε μόνο τον εαυτό μας αλλά τους οικείους, τους γύρω μας και όλη την κοινωνία. Έχουμε το μεγαλύτερο όπλο και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Πολλά τεστ ιδιαίτερα σε ανεμβολίαστους που επιστρέφουν από διακοπές».

Κορονοϊός: Μόλις το 25% των νέων κρουσμάτων στην Αττική, 200 περισσότερα από τη Θεσσαλονίκη η Κρήτη

Συνεχίζει να προβληματίζει η Κρήτη που κατέγραψε 506 κρούσματα την ώρα που Ηράκλειο και Χανιά βρίσκονται σε μίνι lockdown.

Σε μίνι lockdown βρίσκονται από χθες το Ηράκλειο και από τις 5 Αυγούστου τα Χανιά, με το τελευταίο να παρατείνεται ως τις 18 του μήνα, ενώ τα κρούσματα στο νησί συνεχίζουν να χτυπούν «κόκκινο».

Η Αττική καταγράφει σχεδόν το 25% των κρουσμάτων με 938 από τα 3.605 κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ για όλη την επικράτεια.

Τα κρούσματα στην Αττική έχει ως εξής:

Κεντρικός Τομέας Αθήνας 227

Πειραιάς 154

Δυτικός Τομέας Αθήνας 143

Ανατολική Αττική 132

Βόρειος Τομέας Αθήνας 125

Νότιος Τομέας Αθήνας 105

Δυτική Αττική 36

Νήσων 16

Η Θεσσαλονίκη κατέγραψε το τελευταίο 24ωρο, 298 κρούσματα την ώρα που η Κρήτη έφτασε τα 506.

Τα κρούσματα στην Κρήτη έχουν ως εξής:

Ηράκλειο 278

Χανιά 158

Ρέθυμνο 44

Λασίθι 26

Ψηλούς αριθμούς κρουσμάτων καταγράφουν ακόμα η Ρόδος με 118, η Νάξος με 42 και η Πάρος με 30.

Αναλυτικά η κατανομή των νέων κρουσμάτων στη χώρα, ανά περιφερειακές ενότητες (νομοί):

Αττική 938

Κρήτη 506

Θεσσαλονίκη 298

Αιτωλοακαρνανία 57

Άνδρος 3

Αργολίδα 17

Αρκαδία 18

Άρτα 14

Αχαΐα 142

Βοιωτία 53

Γρεβενά 6

Δράμα 11

Έβρος 52

Εύβοια 88

Ευρυτανία 2

Ζάκυνθος 10

Ηλεία 40

Ημαθία 30

Ηράκλειο 278

Θάσος 1

Θεσπρωτία 29

Θήρα 21

Ικαρία 5

Ιωάννινα 25

Καβάλα 70

Κάλυμνος 9

Καρδίτσα 18

Κάρπαθος 2

Καστοριά 1

Κέα-Κύθνος 2

Κέρκυρα 41

Κεφαλονιά 4

Κιλκίς 17

Κοζάνη 49

Κορίνθια 70

Κως 5

Λακωνία 36

Λάρισα 51

Λασίθι 26

Λέσβος 21

Λευκάδα 12

Λήμνος 3

Μαγνήσια 35

Μεσσηνία 74

Μήλος 1

Μύκονος 23

Νάξος 42

Ξάνθη 11

Πάρος 30

Πέλλα 23

Πιερία 39

Πρέβεζα 30

Ρέθυμνο 44

Ροδόπη 11

Ρόδος 118

Σάμος 1

Σέρρες 33

Σποράδες 4

Σύρος 15

Τήνος 2

Τρίκαλα 18

Φθιώτιδα 31

Φλώρινα 13

Φωκίδα 5

Χαλκιδική 43

Χανιά 158

Χίος 28

Υπό διερεύνηση 174

Περισσότερα από 3.600 τα κρούσματα σήμερα, μεγάλη αύξηση διασωληνωμένων, 20 νέοι θάνατοι

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.605, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 528.474 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 130 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.533 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 20, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.158 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 240 (63.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 84.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.863 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 200 (ημερήσια μεταβολή -18.7%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 213 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 40 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2

έως 106 έτη).

Σαρωτική η επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα

Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 891 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 02 Ιουλίου 2021 έως 31 Ιουλίου 2021.

Ειδικότερα, από τον έλεγχο των 891 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 823 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 24 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 3 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI).

Εκ των 823 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 707 αφορούν στο στέλεχος Delta, 90 αφορούν στο Alpha, 24 αφορούν στο Βeta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 24 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, όλα αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K). Εκ των 3 δειγμάτων με στελέχη ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο B.1.621 (VOI). Επιπλέον ανιχνεύθηκαν, 1 στέλεχος B.1.629, 1 στέλεχος B.1.575 και 1 στέλεχος Β.1.1 (Variant E484K) .

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 26.555 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών, 22.839 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 2.998 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 718 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 22.839 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 67,21%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 12,14%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 10,04% και το Beta με ποσοστό 1,24%.

Από τα 2.998 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 2.835 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 43,70% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 28,12% στο Delta, 15,81% στο Alpha, 6,70% στο Beta, 0,13% στο C.36 και 0,10% στο Gamma. Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 238 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 113 αφορούν στο Alpha, 107 στο Delta, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 4 στο B.1.621 (VOI), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.623.

Τα τελευταία στοιχεία από την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα

Την προτροπή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για εμβολιασμό των ανεμβολίαστων μετά τις διακοπές, επαναλαμβάνει, σε ανάρτησή του στο Facebook ο υφυπουργός Άκης Σκέρτσος. Με την ταυτόχρονη επισήμανση, «τα εμβόλια είναι ασφαλή και σώζουν ζωές». Παράλληλά, έδωσε και στοιχεία για την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα.

Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, 5,8 εκατ. ενήλικοι πολίτες (δηλαδή 65,1% των ενηλίκων) έχουν κάνει τουλάχιστον μια δόση ή έχουν κλείσει το πρώτο τους ραντεβού και 61,1% των ενηλίκων πολιτών έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (17/08) θα γίνει κοινή συνεδρίαση Λοιμωξιολόγων και Επιτροπής Εμβολιασμού για το θέμα των εμβολιασμών και όχι μόνο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ έχει ως εξής:

«Καθώς βρισκόμαστε ήδη στην 7η εβδομάδα από την έναρξη του 4ου κύματος της πανδημίας, είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε την επίδραση του εμβολιασμού στην προστασία της δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τους εξής παράγοντες:

- αντιμετωπίζουμε μια πολύ πιο επιθετική μετάλλαξη του ιού από τις προηγούμενες (έως 100% πιο μεταδοτική από την αρχική εκδοχή του)

- η οικονομία και η κοινωνία λειτουργούν χωρίς lockdown.

- 5,8 εκατ. ενήλικοι πολίτες (δηλαδή 65,1% των ενηλίκων) έχουν κάνει τουλάχιστον μια δόση ή έχουν κλείσει το πρώτο τους ραντεβού και 61,1% των ενηλίκων πολιτών έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους».

Στη συνέχειά της ανάρτησής του, ο Άκης Σκέρτσος παραθέτει στοιχεία για τα μεγέθη του εμβολιασμού ανά ηλικιακή ομάδα (με τουλάχιστον μια δόση ή κλεισμένο ραντεβού):

- 12-17 ετών 52.127 ανήλικοι ή 7,2% επί του ηλικιακού group

- 18-29 ετών 618.305 πολίτες ή 44,1% επί του ηλικιακού group

- 30-44 ετών 1.196.972 πολίτες ή 56,1% επί του ηλικιακού group

- 45-59 ετών 1.608.446 πολίτες ή 69,5% επί του ηλικιακού group

- 60+ 2.381.499 πολίτες ή 77,6% επί του ηλικιακού group

«Με αυτά τα εμβολιαστικά δεδομένα η πίεση στο σύστημα υγείας είναι έως τώρα 3-4 φορές μικρότερη από την πίεση που δεχόταν στα προηγούμενα κύματα όταν είχαμε αντίστοιχο αριθμό κρουσμάτων και ήμασταν υποχρεωμένοι να επιβάλλουμε οριζόντια περιοριστικά μέτρα κινητικότητας των πολιτών, ακριβώς επειδή δεν είχαμε τον εμβολιασμό και το εκτεταμένο testing που πραγματοποιείται σήμερα», επισημαίνει εξάλλου, ενώ τα βασικά μεγέθη, όπως αναφέρει, έχουν ως εξής:

- 2.942 κρούσματα ημερησίως (7ήμερος κυλιόμενος ημερήσιος δείκτης κρουσμάτων)

- 24.543 ενεργά κρούσματα

- 1.807 νοσηλευόμενοι στην επικράτεια

- 226 διασωληνωμένοι ασθενείς

- 17 θάνατοι ημερησίως (7ήμερος κυλιόμενος ημερήσιος δείκτης θανάτων)

«Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, ο εμβολιασμός προστατεύει σημαντικά από τη βαριά νόσηση και αυτό επιβεβαιώνεται από τα έως τώρα δεδομένα, καθώς βλέπουμε εμβολιασμένους πολίτες να κολλάνε μεν τον ιό αλλά να νοσούν πολύ ελαφρύτερα από τους ανεμβολίαστους και οι νοσηλείες στα νοσοκομεία να αφορούν πρωτίστως σε ανεμβολίαστους ασθενείς», δηλώνει επίσης.

Κατά συνέπεια, «το μήνυμα, λοιπόν, είναι ένα: Τα εμβόλια είναι ασφαλή και σώζουν ζωές γι' αυτό μην καθυστερήσετε άλλο να κλείσετε το ραντεβού σας για τον εμβολιασμό μόλις επιστρέψετε από τις διακοπές σας, εδώ: https://emvolio.gov.gr.

Και, ταυτόχρονα, όσοι είναι ανεμβολίαστοι ας δείξουν πολύ μεγάλη προσοχή στις επαφές που θα έχουν με ευπαθείς και ηλικιωμένους μετά τις διακοπές τους, κάνοντας test μόλις επιστρέψουν και επιλέγοντας την αποχή από στενές επαφές με τους πιο ευάλωτους συγγενείς και φίλους για μια εβδομάδα», προτρέπει τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας ο Α. Σκέρτσος.

Η ανάρτηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ καταλήγει με την ευχή για καλή δύναμη «στους συμπολίτες μας που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών» και «ένα ήρεμο και ασφαλές διήμερο Δεκαπενταύγουστου σε όλους τους υπόλοιπους».

Κοινή συνεδρίαση Λοιμωξιολόγων και Επιτροπής Εμβολιασμού την Τρίτη

Το σχέδιο για την «επιστροφή από τις διακοπές», της επιστροφής δηλαδή «στην κανονικότητα» θα καταρτίσουν όπως φαίνεται τα μέλη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και εκείνα της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών που συμμετέχουν σε κοινή συνδρίαση το πρωί της Τρίτης.

Αν και η ατζέντα δεν έχει ακόμα καθοριστεί, ο πρωθυπουργός σκιαγράφησε λίγο πολύ το που θα κινηθεί η συζήτηση. Στην επανάκαμψη των εμβολιασμών, που έχουν ρίξει ρυθμούς λόγω και των διακοπών των πολιτών, στο να πειστούν όσοι παραμένουν διστακτικοί σχετικά με τα εμβόλια, αλλά και τι θα γίνει από Σεπτέμβρη με τους κλειστούς χώρους των καταστημάτων.

Οι σχετικές απαντήσεις πάντως, αναμένεται να δοθούν στο τέλος του μήνα, όπως ξεκαθάρισε και ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου.

Μητσοτάκης: «Δε θα επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός» - Άμεσα οι αποφάσεις για κλειστούς χώρους

Καμία πρόθεση για επέκταση των υποχρεωτικών εμβολιασμών σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε τεστ θα υποβάλλονται οι μη εμβολιασμένοι, άμεσα αποφάσεις για κλειστούς χώρους.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι μετά τις 20 Αυγούστου, οπότε και οι περισσότεροι πολίτες θα έχουν επιστρέψει από τις καλοκαιριές διακοπές, θα γίνει νέα προσπάθεια για να πειστούν όσοι παραμένουν καχύποπτοι.

«Δεν ξέρω πόσες ακόμα ιστορίες πρέπει να ακουστούν για να πειστούν οι καχύποπτοι να κάνουν αυτό το βήμα. Θα χρησιμοποιήσουμε μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να ενθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας. Θα ανακοινώσουμε πριν τα τέλη Αυγούστου για το ποια θα είναι η πολιτική για τους κλειστούς χώρους. Αλλά μην περιμένετε ότι θα αλλάξει σημαντικά οι αποφάσεις μας», τονισε.

«Δε θα επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός»

«Δεν είναι στις προθέσεις μας να επεκτείνουμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ που είναι κόστος. Καθένας πρέπει να προσαρμοστεί στις αποφάσεις. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Συγκεκριμένες εξαγγελίες αναμένεται να γίνουν στο τέλος του μήνα».

«Δε θα πληρώσουν οι εμβολιασμένοι τους ανεμβολίαστους»

«Δεν θα πάμε σε νέο lockdown. Τα όποια μέτρα μπαίνουν σε μέτρα, δεν είναι lockdown» διεμήνυσε παράλληλα ο πρωθυπουργός

«Προσπαθούμε να περιορίσουμε την εξάπλωση, ειδικά στη νυχτερινή διασκέδαση. Δεν θα πληρώσουν οι εμβολιασμένοι τους λίγους ανεμβολίαστους. Η οικονομία θα μείνει ανοιχτή. Η απάντηση στη Μετάλλαξη Δέλτα δεν είναι το lockdown. Θα επιστρέψει κόσμος από τις διακοπές. Θα κάνουν τεστ. Για μια εβδομάδα ας μην έρθουν σε επαφή με τους γονείς και τους συγγενείς τους, ειδικά αν είναι ανεμβολίαστοι. Ζητώ πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από τους πολίτες».