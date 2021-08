Κυρίαρχη η μετάλλαξη Δέλτα στη χώρα ενώ χθες ανακοινώθηκε παράταση των έκτακτων μέτρων σε Ζάκυνθο και Χανιά.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ 5 κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα εντοπίζονται στην Ικαρία, 10 στην Ζάκυνθο όπου παρατείνεται το lockdown, 23 στη Μύκονο, 42 στη Νάξο, 118 στη Ρόδο, 15 στη Σύρο, 28 στη Χίο και, έπειτα, η ξεχωριστή περίπτωση της Κρήτης που συγκεντρώνει 501 νέα κρούσματα, με τα 278 στο Ηράκλειο και τα 158 στα Χανιά, τα οποία δεν διέφυγαν τη χρονική επέκταση των περιοριστικών μέτρων.

Όπως τόνισε ο καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Χαράλαμπος Γώγος, η επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα έχει φτάσει στο 79,1%, με προβλέψεις το ποσοστό αυτό να ανέβει στο 90%.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε, σε είκοσι σχεδόν μέρες διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές και υπάρχει μικρή αλλά υπαρκτή αύξηση στο δείκτη εισιτήρια προς εξιτήρια, πράγμα που σημαίνει μια μικρή επιβάρυνση στο ΕΣΥ.

Η κάλυψη στις απλές κλίνες είναι 40%, ενώ στις ΜΕΘ 51%.

Σε 3.605 επιπλέον κρούσματα μεταφράζεται η ορμητικότητα του τέταρτου κύματος της πανδημίας κορονοϊού, της «νόσου των νέων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του καθηγητή, η διάμεση ηλικία νέων κρουσμάτων είναι τα 29 έτη και το 56% του συνόλου των λοιμώξεων κάτω από τα 34.

Ωστόσο, πρόσθεσε, η πανδημία έχει ξεκινήσει να στρέφεται δειλά προς τις μεγαλύτερες ηλικίες και ιδίως σε περιοχές χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης, εξέλιξη που προμηνύει κατάσταση συναγερμού

Το 99% των νοσηλευόμενων ασθενών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) – Covid, στις οποίες η πληρότητα αγγίζει πλέον το 51% ενώ στο 40% κυμαίνεται αντίστοιχα για τις απλές κλίνες, είναι ανεμβολίαστοι.

Σαρωτική η επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα

Aπό τον έλεγχο των 891 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 823 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 24 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 3 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI).

Εκ των 823 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 707 αφορούν στο στέλεχος Delta, 90 αφορούν στο Alpha, 24 αφορούν στο Βeta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 24 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, όλα αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K). Εκ των 3 δειγμάτων με στελέχη ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο B.1.621 (VOI).

Επιπλέον ανιχνεύθηκαν, 1 στέλεχος B.1.629, 1 στέλεχος B.1.575 και 1 στέλεχος Β.1.1 (Variant E484K) .

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 26.555 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών, 22.839 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 2.998 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 718 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 22.839 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 67,21%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 12,14%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 10,04% και το Beta με ποσοστό 1,24%.

Από τα 2.998 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 2.835 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 43,70% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 28,12% στο Delta, 15,81% στο Alpha, 6,70% στο Beta, 0,13% στο C.36 και 0,10% στο Gamma. Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 238 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 113 αφορούν στο Alpha, 107 στο Delta, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 4 στο B.1.621 (VOI), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.623.

Μητσοτάκης: «Όχι σε νέο lockdown - Δεν θα πληρώσουν οι εμβολιασμένοι για τους ανεμβολίαστους»

Κατηγορηματικός απέναντι σε ένα νέο lockdown εμφανίστηκε στην συνέντευξη τύπου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ τόνισε ότι δεν εξετάζεται η επέκταση των υποχρεωτικών εμβολιασμών και σε άλλους κλάδους.

«Προφανώς και με προβληματίζει το γεγονός όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Υπάρχει εξήγηση ότι ο καλοκαίρι ο κόσμος λείπει και άρα ο προγραμματισμός του εμβολιασμού είναι πιο δύσκολος αλλά είναι βέβαιο ότι πρέπει να επανέλθουμε δυναμικά και να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα. Αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια την οποία ελπίζω κι εύχομαι να μπορέσουμε να κάνουμε όλοι μαζί

Από κει και πέρα, έχω πει ότι δεν θα πάμε σε νέο lockdown. Επίσης είναι λάθος τα όποια ελαφρά περιοριστικά μέτρα μπαίνουν σε περιοχές οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία 4, όπως δύο περιφερειακές ενότητες της Κρήτης και η Ζάκυνθος, να χαρακτηρίζονται lockdown. Δεν είναι lockdown.Θα το ξαναπώ: Δεν θα πληρώσουν οι εμβολιασμένοι τους λίγους ανεμβολίαστους.

Η οικονομία θα λειτουργήσει, η κοινωνία θα μείνει ανοιχτή και η απάντηση στο πρόβλημα της μετάλλαξης Δέλτα δεν είναι το lockdown, είναι ο εμβολιασμός και η στοιχειώδης προστασία και η κοινή λογική».

«Εκτίναξη» και η σημαντική λεπτομέρεια

Ενδεικτικά είναι όσα λέει η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, που θεωρεί αναμενόμενη την «εκτίναξη» του αριθμού των νέων κρουσμάτων, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ανησυχία για τον Δεκαπενταύγουστο όταν αυξάνονται οι αφίξεις στα νησιά – κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε νέα «έκρηξη» της πανδημίας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν και τη σημαντική λεπτομέρεια που μπορεί να κρίνει τη μάχη απέναντι στο τέταρτο για κάποιους πανδημικό κύμα, και όχι προς όφελος του πληθυσμού.

Είναι ένα κενό στον χρόνο που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο ιός, όπως έχει δείξει άριστα ότι ξέρει να κάνει, και να αχρηστεύσει όλη την επάρκεια εμβολίων που υπάρχει συγκεντρωμένη στη χώρα για τη θωράκιση της κοινωνίας.

Κάθε φορά που ο ιός προσβάλλει έναν ανοχύρωτο οργανισμό, κινεί τη διαδικασία παραγωγής εξελιγμένων αντιτύπων του, νέων μεταλλάξεων πιο ισχυρών, πιο μολυσματικών. Η εγγενής αυτή ικανότητά του φάνηκε πως δέχτηκε ένα πρώτο πλήγμα όταν ο κόσμος άρχισε να εμβολιάζεται.

Eάν δεν «τρέξουν» οι εμβολιασμοί, τα κρούσματα μπορεί να φτάσουν σε αριθμούς ρεκόρ, λένε οι ειδικοί.

Ο ιός αντιμετώπισε αντισώματα που αδρανοποίησαν τα κέντρα ελέγχου του εξελικτικού μηχανισμού.

Παρέμεινε ενεργός με θαυμαστό εύρος προσβολής, όχι όμως τόσο επικίνδυνος για εκείνους που εμβολιάστηκαν.

Αυτοί οι άνθρωποι σταμάτησαν να αποτελούν φυτώριο εκκόλαψης μεταλλάξεων, καθώς μέσα τους ο ιός ασφυκτιά.