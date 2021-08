Αύριο η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα για την είσοδο των ανεμβολίαστων σε κλειστούς χώρους. Στην ουσία η κυβέρνηση βάζει φρένο στη διασκέδαση όσων αρνούνται να εμβολιαστούν. Όπως ήδη είναι γνωστό θα τους απαγορευτεί η είσοδος σε καφέ, μπαρ και εστιατόρια ενώ πλέον θα καθίσταται υποχρεωτική η επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού τεστ (rapid test) σε χώρους εργασίας.

Με λίγα λόγια τι σημαίνει αυτό; Όλοι οι εργαζόμενοι που δεν είχαν εμβολιαστεί προσέρχονταν στην εργασία τους με self test. Κατ' όπως φαίνεται πλέον θα χρειάζονται rapid test και όχι self test. Συνεπώς, τα self test, θα μπορούσαμε να πούμε ότι «εξαφανίζονται» καθώς πλέον, θα χρησιμοποιούνται μόνο από μαθητές 12 έως 17 ετών.

Στα μέτρα θα περιλαμβάνονται και επιβαρύνσεις στην τσέπη όσων δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Οι εργαζόμενοι επομένως θα πρέπει να κάνουν εβδομαδιαίως τα τεστ με δική τους επιβάρυνσή. Τα τεστ θα πρέπει να είναι είτε μοριακά είτε rapid και θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα ενώ η τιμή τους θα είναι προκαθορισμένη.

Υποχρεωτικά θα είναι λοιπόν με τα rapid test για εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιο τομέα, τους καθηγητές στα σχολεία και τους καθηγητές στα πανεπιστήμια. Τα self test θα παραμείνουν ενεργά μόνο για τους μαθητές στα σχολεία.