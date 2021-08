Όσο θόρυβο έκαναν στη ζωή μας τα self test, άλλο τόσο αθόρυβα θα φύγουν καθώς πλέον οι αναμβολίαστοι είναι υποχρεωμένοι να προχωρούν σε εργαστηριακό rapid test δύο φορές την εβδομάδα με κόστος 10 ευρώ.

Πριν από περίπου ένα μήνα δωρεάν self test με την χρήση ΑΜΚΑ είχαν όλοι οι εργαζόμενοι από τα φαρμακεία όλης της χώρας. Πλέον, τα μέτρα αφορούν μόνο τους ανεμβολίαστους, κόβοντάς τους την είσοδο σε καφέ, μπαρ και εστιατόρια, ενώ, η ζωή των ανεμβολίαστων στους εργασιακούς χώρους γίνεται δύσκολη. Συγκεκριμένα, οι ανεμβολίαστοι που μέχρι πριν λίγες μέρες δικαιούνται με το ΑΜΚΑ τους δωρεάν self test από φαρμακεία, πλέον, είναι υποχρεωμένοι σε διενέργεια εργαστηριακού rapid test δύο φορές την εβδομάδα.

Τα ίδια ισχύουν και για τους φοιτητές που είναι ανεμβολίαστοι. Για να ξανακαθίσουν στα φοιτητικά έδρανα θα πρέπει να προχωρούν σε διενέργεια δύο rapid test με κόστος 10 ευρώ.

Αυτό που πιθανότατα παραμένει ανοιχτό και μπορεί να γίνει ανατροπή είναι τα self test για τους εμβολιασμένους. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε πως εφόσον έχουν παρέλθει 14 μέρες από τον πλήρη εμβολιασμό, ο πολίτης δεν δικαιούνται δωρεάν self test. Αυτό μπορεί να ανατραπεί καθώς, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, πως «πολλές φορές και οι εμβολιασμένοι νοσούν. Αν χρειαστεί να επεκτείνουμε τα μέτρα (εννοώντας τα δωρεάν self test στους εμβολιασμένους) θα το δούμε».

Συνεπώς άφησε ορθάνοιχτο να επιτραπεί το δωρεάν self test και στους εμβολιασμένους.