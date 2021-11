Η Novavax και ο συνεργάτης της Serum Institute of India δήλωσαν τη Δευτέρα (1/11) ότι έλαβαν άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης για το εμβόλιο τους κατά της COVID-19 στην Ινδονησία, πετυχαίνοντας έτσι την πρώτη έγκριση του εμβολίου της Novavax, οπουδήποτε στον κόσμο, σύμφωνα με το Reuters.

Οι μετοχές της Novavax σημείωσαν άνοδο περίπου 11% πριν από το άνοιγμα της Wall Street, αφού η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι είχε υποβάλει αίτηση για χρήση έκτακτης ανάγκης για το εμβόλιο τόσο στον Καναδά όσο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Για την Ινδονησία, το εμβόλιο θα κατασκευαστεί από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή εμβολίων στον κόσμο, το Serum Institute, και θα πωλείται με την επωνυμία της ινδικής εταιρείας, Covovax. Η Novavax είπε ότι οι αρχικές αποστολές στην Ινδονησία αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Η χώρα πρόκειται να λάβει 20 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου με βάση την πρωτεΐνη, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Η Πένυ Λουκίτο, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων της Ινδονησίας, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Η Novavax μέχρι στιγμής έχει υποβάλει αίτηση σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας, της Ινδίας και των Φιλιππίνων. Η εταιρεία, μαζί με την ιαπωνική Takeda Pharmaceutical, δήλωσε την Παρασκευή ότι ετοιμάζεται να αναζητήσει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές για διάθεση στην Ιαπωνία στις αρχές του επόμενου έτους.

Η Novavax και το Serum Institute έχουν δεσμευτεί να παρέχουν από κοινού περισσότερες από 1,1 δισεκατομμύρια δόσεις στον COVAX, υπό την ηγεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η προμήθεια του εμβολίου θα ξεκινήσει φέτος μετά την εξασφάλιση λίστας χρήσης έκτακτης ανάγκης από τον ΠΟΥ και θα συνεχιστεί έως το 2022.

Η Novavax έχει καθυστερήσει την κατάθεση για έγκριση από τις ΗΠΑ μέχρι το τέλος αυτού του έτους και το Politico ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η εταιρεία αντιμετώπισε προβλήματα παραγωγής και ποιότητας. Το εμβόλιο Novavax αποδείχθηκε ότι είναι περισσότερο από 90% αποτελεσματικό, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης ποικίλων ανησυχητικών παραλλαγών του κορωνοϊού σε μια μεγάλη κλινική δοκιμή τελικού σταδίου με έδρα τις ΗΠΑ.

Novavax and @SerumInstIndia announce that the National Agency of Drug and Food Control of the Republic of Indonesia @BPOM_RI, has granted emergency use authorization (EUA) for our #COVID19vaccine. Learn more: https://t.co/aTvrAc7U8U pic.twitter.com/Wg6b2XswKZ