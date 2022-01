Ο Ντέηβιντ Μπένετ, ένας 57χρονος Αμερικανός, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο, στον οποίο πραγματοποιήθηκε μεταμόσχευση καρδιάς ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου. Πρόκειται για μία πειραματική επτάωρη επέμβαση, που πραγματοποιήθηκε από γιατρούς του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ στη Βαλτιμόρη.

Η κατάσταση του 57χρονου είναι καλή, τρεις μέρες μετά τη μεταμόσχευση καρδιάς γουρουνιού. Το μόσχευμα από χοίρο ήταν η τελευταία ελπίδα για να σωθεί η ζωή του άσθενούς, αν και ακόμη δεν είναι σαφές ποιό θεωρείται ότι είναι πλέον το προσδόκιμο ζωής του. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ χορήγησε ειδική άδεια για τη διενέργεια της πρωτοποριακής μεταμόσχευσης με το σκεπτικό ότι αλλιώς ο ασθενής θα είχε πεθάνει, τονίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι γιατροί του, με επικεφαλής τον καθηγητή Μπάρτλεϊ Γκρίφιθ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, ευελπιστούν ότι άνοιξαν τον δρόμο για νέου είδους μεταμοσχεύσεις που θα σώσουν τις ζωές πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, λόγω της έλλειψης επαρκών ανθρωπίνων οργάνων για μεταμόσχευση. Αρκετοί άνθρωποι σε λίστες αναμονής για μόσχευμα πεθαίνουν κάθε χρόνο, προτού προλάβουν να λάβουν το ζωτικό όργανο που χρειάζονται.

Η λήψη μοσχεύματος από ζώο (ξενομεταμόσχευση), η οποία δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1980, αποσκοπεί στην κάλυψη της μεγάλης ζήτησης. Ήδη εδώ και δεκαετίες γίνεται μεταμόσχευση βαλβίδων καρδιάς από χοίρους. Πέρυσι τον Οκτώβριο έγινε πειραματικά στη Νέα Υόρκη η πρώτη επιτυχής σύνδεση νεφρού χοίρου σε έναν εγκεφαλικά νεκρό άνθρωπο χωρίς ελπίδα ανάρρωσης. Στην περίπτωση του Μπένετ, ο οποίος έπασχε από σοβαρή καρδιοπάθεια, υπάρχει ελπίδα ότι θα κερδίσει αρκετά χρόνια ζωής, κάτι που πάντως πρέπει να επιβεβαιωθεί.

