Υπάρχουν πολίτες που ανησυχούν, θεωρώντας ότι όσοι ανιχνεύθηκαν αρνητικοί στο self test της Δευτέρας, αλλά θετικοί στο τεστ της Τρίτης, πηγαίνοντας στο σχολείο, μετέδωσαν τον κορονοϊό. Κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θ. Τσούχλος επισημαίνοντας ότι 10.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί, θετικοί στον ιό, προσήλθαν χθες στα σχολεία και κάποιοι από αυτούς θα μετέδωσαν τον ιό στους συμμαθητές ή στους συναδέλφους τους.

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς διευκρινίζεται ότι:

1. όσοι έχουν αρνητικό τεστ αντιγόνου δε μεταδίδουν, και

2. δεν εμφανίζονται όλοι οι θετικοί ταυτόχρονα. Η επώαση της νόσου δεν έχει κοινή ημερομηνία έναρξης άρα λογικό είναι να μην εμφανιστούν ταυτόχρονα.

Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Υγείας, ανά πάσα στιγμή μπορούν να υπάρχουν θετικά self-test. Το σημαντικό είναι τα εν δυνάμει αυτά κρούσματα να ανιχνεύονται, να περιορίζονται και να ελέγχονται περαιτέρω. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι τακτικοί έλεγχοι για να εντοπίζουν εκείνους που μπορεί να είναι κρούσματα ανά πάσα στιγμή.

Προσθέτουν ότι στη φάση που βρισκόμαστε έχει πολύ μεγάλη σημασία οι πολίτες να ενημερώνονται σωστά και υπεύθυνα, ώστε να μπορέσουν να προστατευτούν αποτελεσματικά. Το σχέδιο testing των σχολείων διασφαλίζει ακριβώς ότι τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά και τα κρούσματα εντοπίζονται έγκαιρα και απομονώνονται για να μην υπάρχει διασπορά.

Τσούχλος: Άκρως επικίνδυνο και προβληματικό

Ο Θεόδωρος Τσούχλος, πρόεδρος της ΟΛΜΕ αναφέρθηκε με σημερινές του δηλώσεις στην πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων, κατά την οποία περίπου 7.000 εκπαιδευτικοί απουσίαζαν λόγω κορονοϊού, ενώ εντοπίστηκαν περίπου 16.000 κρούσματα.

Άκρως επικίνδυνο και προβληματικό χαρακτήρισε επίσης το γεγονός ότι σήμερα βρέθηκαν ακόμα 10.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί θετικοί. Όλοι αυτοί προσήλθαν χθες στα σχολεία, υπογράμμισε, επομένως κάποιοι από αυτούς θα μετέδωσαν τον ιό στους συμμαθητές ή στους συναδέλφους τους.

Τα σχολεία άνοιξαν με προχειρότητα είπε, ενώ αναφέρθηκε στο αλαλούμ που προέκυψε με τα self test το Σαββατοκύριακο υπογραμμίζοντας πως τα σχολεία δεν έπρεπε να ανοίξουν κατά αυτόν τον τρόπο. Όπως είπε, πολλά παιδιά στην περιφέρεια που μένουν πολλά χιλιόμετρα μακριά από τα σχολεία τους και δεν είχαν self test, προσήλθαν στο σχολείο με λεωφορεία για να κάνουν το self test νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Όσα παιδιά βγήκαν θετικά πώς γύρισαν πίσω στο σπίτι τους ή τι ιχνηλάτηση έγινε στο περιβάλλον του λεωφορείου ή του σχολείου που βρίσκονταν τόσες ώρες μαζί με συμμαθητές τους ή συμπολίτες μας, διερωτήθηκε ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ υπογραμμίζοντας πως οι περίπου 200.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί δεν μπόρεσαν να κάνουν τεστ, όχι από αμέλεια, αλλά επειδή δεν το παρέλαβαν. Θα έπρεπε έστω η υπουργός Παιδείας να ζητήσει μια συγγνώμη, είπε.