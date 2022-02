Κάποια από αυτά είναι μπαχαρικά και βότανα που πιθανότητα δεν γνωρίζατε ότι έχουν και αυτήν την ιδιότητά, όπως γράφει και το News4Health.gr.

Αβοκάντο

Τα αβοκάντο που μοιάζουν με αχλάδια είναι φρούτα τα οποία είναι γεμάτα κάλιο. Το σώμα μας χρειάζεται κάλιο για να μπορέσει να διαχειριστεί τα επίπεδα νατρίου στο σώμα μας, το οποίο με τη σειρά του διαχειρίζεται το επίπεδο του νερού που υπάρχει στον οργανισμό μας. Όσο καλύτερα λειτουργεί το σύστημα αυτό, τόσο λιγότερο φούσκωμα αισθάνεται κανείς ότι έχει. Έτσι, ίσως ήρθε η ώρα να επιλέξετε το αβοκάντο για να απαλλαγείτε από το φούσκωμα.

Μπανάνα

Οι μπανάνες είναι μια «έκρηξη» καλίου. Μια μελέτη έδειξε ότι όσες γυναίκες έτρωγαν μια μπανάνα πριν το γεύμα τους φούσκωσαν λιγότερο από εκείνους που δεν ακολουθούσαν την τακτική αυτή. Οι ειδικοί πίστευαν ότι αυτό συμβαίνει επειδή προσφέρουν κάποια βακτήρια στο στομάχι τα οποία βοηθούν να «καταλαγιάζει» η δημιουργία αερίων στο στομάχι.

Σέλινο

Το σέλινο προσφέρει ενυδάτωση και βοηθάει στην πέψη. Επίσης, το σέλινο παρέχει συγκεκριμένα φλαβονοειδή (μικροσκοπικά φυτικά μόρια) τα οποία μειώνουν την φλεγμονή στο σώμα, όπως και το έντερο.

Κουρκουμάς

Αυτό το μπαχαρικό δίνει στο κάρι ένα κίτρινο χρώμα λόγω της κουρκουμίνης που περιέχει. Μελέτες δείχνουν ότι η κουρκουμίνη μπορεί να μας ανακουφίσει από προβλήματα γαστρεντερικές διαταραχές, φούσκωμα και γενικά προβλήματα που σχετίζονται με την πέψη.

Μέντα

Μελέτες δείχνουν ότι οι κάψουλες μέντας μπορούν να ηρεμήσουν τους μύες στο πεπτικό σύστημα. Αυτό βοηθά τα αέρια στο στομάχι να βγουν από τον οργανισμό. Το τσάι μέντας έχει το ίδιο ακριβώς ανακουφιστικό αποτέλεσμα.

Τζίντζερ

Το μπαχαρικό αυτό με την πικάντικη γεύση μπορεί επίσης να βοηθήσει την πέψη. Στην ουσία βοηθάει το στομάχι στου να αδειάσει γρήγορα, γεγονός το οποίο εμποδίζει το φούσκωμα.

Σπαράγγια

Είναι γνωστά ως πηγή ινουλίνης, μια φυτική ίνα που τρέφει τα καλά βακτήρια στο στομάχι βοηθώντας το να διατηρεί μια ισορροπία.

Μάραθος

Αυτή η ρίζα και τα σπόρια της έχουν ένα συστατικό το οποίο είναι «βάλσαμο» για τους σπασμούς του στομάχου. Όταν μειώνονται οι σπασμοί, τα αέρια μπορούν να «υποχωρούν» πιο εύκολα με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται τόσο μεγάλο φούσκωμα.

Ντομάτες

Μια δίαιτα που περιλαμβάνει ντομάτες, μπορεί να σε γεμίσει λυκοπένιο, ένα αντιοξειδωτικό το οποίο λειτουργεί ως αντιφλεγμονώδες για όλο το σώμα. Οι ντομάτες είναι γεμάτες από κάλιο, το οποίο μειώνει τα επίπεδα του νατρίου στο σώμα.

Κεφίρ

Κάποιες έρευνες λένε ότι η πόση του κεφίρ που μοιάζει με γιαούρτι μειώνει τα αέρια στο στομάχι κατά 70%. Το κεφίρ βοηθάει στην διάλυση της ζάχαρης στο γάλα, γεγονός το οποίο δίνει μια ώθηση στον οργανισμό να μειώσει τα επίπεδα φουσκώματος και πόνου.

Απόδοση από το Foods to Help You Ease Bloating (webmd.com)