Τις περισσότερες φορές είναι ανώφελο να πιέζουμε τον εαυτό μας να κάνουμε κάτι με το ζόρι. Αυτό συμβαίνει γιατί τις περισσότερες φορές «για να τα βγάλουμε πέρα» πρέπει να έχουμε την πρόθεση να το κάνουμε ακόμα και αν αυτό μας ξεβολεύει ή έχουμε χαμηλή διάθεση, όπως γράφει και το News4Health.gr.

Το θέμα δεν είναι πώς θα τα βγάλουμε τη μέρα αλλά πως θα καταφέρουμε να ζήσουμε τη μέρα, το σήμερα.

Ακολουθούν 4 «σωτήριοι» τρόποι επιβίωσης για τις περιπτώσεις που νιώθουμε ότι οι μέρες δεν περνούν:

Τραγούδι Ημέρας

Ένα τραγούδι για την ώρα που περπατάς ή πάς στην δουλειά με το αυτοκίνητο μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση. Ένα τραγούδι μπορεί να σε βοηθήσει να ξεφύγεις από την ρουτίνα που σε βυθίζει σε βαρεμάρα ακόμα και θλίψη.

Καθιέρωσε το δικό σου τελετουργικό

Αυτό μπορεί να είναι από ένα mantra που θα ακούει κανείς στο κρεβάτι του, διαλογισμός πριν ή ήταν όταν ξυπνήσει. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι που παίρνει ώρα. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να αποφορτιστούμε.

Αυτοεξερεύνηση και αυτοφροντίδα

Ο κάθε ένας από εμάς γνωρίζει καλύτερα τι του ταιριάζει όσον αφορά την ψυχική μας υγεία. Είναι καλό να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε αν κάτι δεν πάει καλά στον εαυτό μας και να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές για να βελτιώνουμε τους προσωπικούς μας στόχους. Η γυμναστική, ή το περπάτημα στη φύση μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την δημιουργικότητά μας και την διάθεσή μας.

Φαντασία

Όταν είμαστε σε μια κατάσταση που η μόνη φράση που ακούγεται στο μυαλό μας είναι «Πρέπει να βγάλω τη μέρα» ξεχνάμε ότι έχουμε επιλογές. Η φαντασία μπορεί να μας βοηθήσει να σκεφτούμε τις ανεδαφικές μας επιλογές, αυξάνει τη γνωστική μας ευελιξία και την κριτική μας σκέψη. Μια έρευνα που έγινε στο UC Berkeley έδειξε ότι όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε όλοι και λιγότερο δημιουργικοί.

Σε κάθε περίπτωση, μια καλή ζωή δεν είναι ζωή χωρίς πόνο. «Κάποιες μέρες θα είναι τρομερές, απαίσιες, όχι καλές, πολύ κακές μέρες» όπως είναι και ο ομώνυμος τίτλος του παιδικού βιβλίου της Judith Viorst. Έτσι, γιατί να μην ζεις τη μέρα σου κάνοντας κάποια συγκεκριμένα τελετουργικά προσαρμοσμένα στα γούστα σου με λίγη δόση φαντασίας;

Απόδοση από το Are You Trying to Just Get Through the Day? | Psychology Today