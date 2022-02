Τέταρτη δόση θα κάνουν μόνοι οι ανοσοκατεσταλμένοι όπως γνωρίζουμε για την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από το news4health.gr.

Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση πως γίνεται συζήτηση ώστε να γίνεται εμβόλιο κατά της νόσου Covid -19, κάθε χρόνο, όπως της γρίπης, τονίζοντας ότι είμαστε ακόμα σε πρώϊμο στάδιο.

Στο ενδεχόμενο ετήσιου εμβολιασμού κατά του κορονοϊού απάντησε και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα μετά από σχετική ερώτηση κατά τη συνέντευξή της επίσης στην τελεόραση του ΣΚΑΪ.

«Αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αλλά είναι μέσα στα πράγματα που συζητούνται. Αν γίνει ενδημική η νόσος, όπως με τη γρίπη, εμβολιαζόμαστε κάθε χρόνο. Άρα πιθανώς πάμε σε μία τέτοια λογική, χωρίς να είναι κάτι που έχει ακόμα αποφασιστεί ούτε από τους διεθνείς οργανισμούς ούτε από τον ΠΟΥ» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή τα πιστοποιητικά δε λήγουν για όσους έχουν κάνει 3 δόσεις. Ωστόσο, συμπλήρωσε, ότι «αν δούμε ότι του χρόνου θα χρειαστεί να κάνουμε άλλο ένα εμβόλιο, αυτό θα συζητηθεί».

Σχετικά με τη συζήτηση για τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης στα παιδια, ανέφερε ότι επίσης δεν έχει αποφασιστεί ακόμα κάτι.

«Περιμένουμε αναζωπύρωση πάλι το φθινόπωρο»

Ο Υπουργός Υγείας παράλληλα θέλησε να τονίσει ότι επίσης ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν υπάρχει εφησυχασμός καθώς , αυτό που συνιστούν οι ειδικοί είναι ότι «πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προετοιμασμένοι, ειδικά από το φθινόπωρο και μετά, γιατί δεν ξέρουμε την πορεία της πανδημίας, δεν υπάρχει το τέλος της πανδημίας».

Ο Θάνος Πλεύρης τόνισε πως τα δεδομένα όλων των Επιτροπών Υγείας των κρατών αναφέρουν πως το επόμενο 6μηνο θα υπάρξει αποκλιμάκωση, ωστόσο καλούν τις κυβερνήσεις να βρίσκονται σε εγρήγορση για μία νέα αναζωπύρωση το φθινόπωρο.

Χαρακτηριστικά μετέφερε πως το μήνυμα που προκύπτει από το συμβούλιο των υπουργών Υγείας της ΕΕ είναι πως:

«Μέχρι τα μέσα έως τέλη Μαρτίου πρέπει να αρθούν όλα τα περιοριστικά μέτρα σε συνδυασμό με τις πιέσεις στα επιμέρους εθνικά συστήματα υγείας αλλά χωρίς εφησυχασμό».

Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως η αποκλιμάκωση στους σκληρούς δείκτες της πανδημίας αρχίζει ήδη και φαίνεται.

«Έχουμε πέσει από τους 680 στους 480 διασωληνωμένους. Μόνο χτες είχαμε 150 περισσότερο εξιτήρια από εισαγωγές», ανέφερε.

Για τα υψηλά κρούσματα, τόνισε πως δεν υποτιμούμαι τον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά είναι τόσο μεγάλη η μεταδοτικότητα της Όμικρον που οι ειδικοί λένε πως τα μέτρα δεν μπορούν να την περιορίσουν.

Τέταρτη δόση μόνο για ανοσοκατεσταλμένους: Η λογική πίσω από την απόφαση

Για την ώρα τέταρτη δόση φαίνεται ότι θα κάνουν μόνο οι ανοσοκατεσταλμένοι, όπως έχει δηλώσει και η Μαρία Θεοδωρίδου από την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας. Η λογική πίσω από την απόφαση αυτή βασίζεται σε μελέτες που έγιναν όπως η βρετανική Octave (Observational Cohort Trial T Cells Antibodies and Vaccine Efficacy in SARS-CoV-2) , η οποία έδειξε ότι 4 στους 10 ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτη ομάδα, παρήγαγαν λιγότερα αντισώματα σε σύγκριση με τα υγιή άτομα μετά τις δύο δόσεις εμβολίου σύμωνα με το The BMJ. Η μελέτη που ακολούθησε, η λεγόμενη Octave Duo, τα δεδομένα της οποίας δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί, ελέγχει την αποτελεσματικότητα των τριών δόσεων.

Ο Michelle Willicombe, ειδικός νεφρολόγος στο Imperial College Healthcare που παρακολουθεί ασθενείς στο πλαίσιο της μελέτης είπε στο The BMJ t ότι τα δεδομένα τόσο από τους ερευνητές του Imperial College London, όσο εκείνα από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, δείχνουν ότι πάνω από τους μισούς ασθενείς, οι οποίοι δεν είχαν καμία αντισωματική απάντηση μετά τις δύο δόσεις κάποιοι ανέπτυξαν μια είδους αντισωματική απάντηση μετά τις τρεις δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι ένα τέταρτο των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών δεν ανέπτυξαν αντισώματα ακόμα και μετά τις τρεις δόσεις.

Την ίδια ώρα στις 3 Ιανουαρίου το Ισραήλ αποφάσισε να προσφέρει την τέταρτη δόση σε όλους τους ενήλικες άνω των 60 ετών, τους υγειονομικούς, εργαζόμενους σε γηροκομείο και έγινε η πρώτη χώρα που καθιέρωσε την τέταρτη δόση σε μια μεγαλύτερη ομάδα ατόμων. Με τη σειρά της η Γερμανία σχεδιάζει να προχωρήσει σε τέταρτη δόση ενός μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού της.

O πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε στις 3/1 ότι τα πρώϊμα συμπεράσματα από την Ισραηλινή μελέτη έδειξαν ότι η συγκέντρωση των αντισωμάτων αυξήθηκε 5 φορές μέσα με μια εβδομάδα μετά την τέταρτη δόση, το οποίο λογικά σημαίνει αυξημένη προστασία κατά της νόσησης, της νοσηλείας και των σοβαρών συμπτωμάτων. Αυτά τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε μια μελέτη που ωστόσο δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί και έγιναν σε ένα δείγμα 154 εργαζομένων νοσοκομείου, οι οποίοι είχαν κάνει τέταρτη δόση με Pfizer.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εμοβλιασμών της Βρετανίας, καθηγητής Andrew Pollard που ήταν υπέυθυνος της ομάδας που ανέπτυξε το εμβόλιο της AstraZeneca τόνισε πάντως σχετικά με την τέταρτη δόση σε όλους ότι για την ώρα γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι έχουν ισχυρά αντισώματα μερικούς μήνες μετά την τρίτη δόση εμβολίου, ωστόσο χρειάζονται ακόμα περισσότερα δεδομένα ώστε να αξιολογήσουμε αν και καθε πόσο εκείνοι που είναι πιο ευαίσθητοι χρειάζονται επιπρόσθετες δόσεις. «Δεν μπορούμε να εμβολιάζουμε όλο τον πλανήτη κάθε 4 με 6 μήνες. Δεν είναι βιώσιμο ούτε και συμφέρει οικονομικά» είπε μεταξύ άλλων.