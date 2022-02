Παρόλα αυτά, νέα μελέτη που παρουσιάζει το news4health.gr, αποκαλύπτει ότι είναι το ίδιο γονίδιο που παρέχει και ένα όφελος στον οργανισμό καθώς φαίνεται να δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας κατά του ιού της Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας (HIV).

Ερευνητές από το Ινστιτούτο εξελικτικής Ανθρωπολογίας Max Planck λένε ότι αυτό το γονίδιο που κρύβεται πίσω από την επικινδυνότητα για σοβαρή νόσηση από κορονοϊό μειώνει την πιθανότητα κάποιου να νοσήσει από HIV κατά 27%. Αυτό το γονίδιο βρίσκεται σε μια περιοχή (χρωμόσωμα 3) που αποτελείται από πολλά γονίδια στο DNA του ανθρώπου. Αρκετά γονίδια σε αυτή την περιοχή κωδικοποιούν υποδοχείς στο ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. Ένας από αυτούς τους υποδοχείς είναι ο CCR5, τον οποίο ο ιός του HIV χρησιμοποιεί για να μολύνει τα λευκά κύτταρα του ασθενούς.

Αυτή η νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτή την μετάλλαξη γονιδίου έχουν λιγότερους υποδοχείς CCR5. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες ασθενών από τρεις βασικές βιοτράπεζες (FinnGen, UK Biobank, and Michigan Genomic Initiative) ο Hugo Zeberg ανακάλυψε ότι όσοι «κουβαλάνε» τη μετάλλαξη είχαν πολύ μικρότερη πιθανότητα να μολυνθούν .

Κακά νέα για τους ασθενείς με κορονοϊό

Το θέμα είναι ότι αυτή η παραλλαγή γονιδίου εμφανίζεται να είναι ευχή και κατάρα μαζί καθώς από τη μία προστατεύει από τον HIV από την άλλη κάνει τους ασθενείς που νοσούν από τη νόσο Covid -19 να υποφέρουν από σοβαρά συμπτώματα. Πέρα από τις όποιες υπάρχουσες ιατρικές παθήσεις που καθορίζουν γιατί κάποιος αναπτύσσει ήπια ή σοβαρά συμπτώματα κορονοϊού αυτά τα γονίδια τελικά παίζουν τον ρόλο τους.

Το 2020, ο Zeberg και ο συνεργάτης του Svante Pääb έδειξαν ότι οι άνθρωποι κληρονόμησαν αυτόν τον βασικό γενετικό ρίσκο από τους Νεάντερταλ.

Το 2021, η ίδια ομάδα ανακάλυψε ότι αυτή η μετάλλαξη ήταν εξαιρετικά κοινή στους ανθρώπους των Παγετώνων. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό πως αυτό το «αρχαίο» γονίδιο έχει τέτοιο ρόλο σήμερα. Όπως εξήγησε ο Zeberg το πιο πιθανό είναι ότι αυτό το γονίδιο προσέφερε κάποιου είδους προστασία από κάποια άλλη λοιμώδη ασθένεια.

Αφού το HIV είναι μια ασθένεια η οποία εκδηλώθηκε τον 20 αιώνα, ο Zeberg λέει ότι αυτή η μελέτη δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί η μετάλλαξη του γονιδίου αυτή ήταν ευρέως διαδεδομένη 10.000 χρόνια πριν. Παρόλο που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να αναπτύξει κανείς σοβαρή νόσηση λόγω της Covid -19, ο ίδιος πιστεύει ότι το γονίδιο μπορεί να αναπτυχθεί σαν ένας αμυντικός μηχανισμός για μια άγνωστη ασθένεια που υπήρχε τα προϊστορικά χρόνια.

«Τώρα ξέρουμε ότι τη μετάλλαξη αυτή που αυξάνει τον κίνδυνο για τη νόσο COVID-19 παρέχει προστασία κατά του HIV. Το πιο πιθανό είναι ότι παρείχε προστασία κατά μιας άλλης νόσου με αυξημένη συχνότητα μετά την τελευταία περίοδο των Παγετώνων» είπε ο Zeberg.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences

Πηγή: https://www.studyfinds.org