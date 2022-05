Η Candida Αuris είναι ζυμομύκητας που για πρώτη φορά απομονώθηκε το 2009 στην Ιαπωνία από το αυτί ασθενούς, από όπου και το όνομά του είδους (auris = αυτί στα λατινικά).

Όπως σημειώνεται σε σχετική έκθεση του ΕΟΔΥ, ο μύκητας Candida Αuris αναγνωρίζεται πλέον ως μία αναδυόμενη παγκόσμια απειλή για την δημόσια υγεία για τέσσερις κύριους λόγους:

1. Εμφανίζει αντοχή σε σημαντικά αντιμυκητικά φάρμακα όπως οι αζόλες και συχνά αντοχή και σε άλλες κατηγορίες αντιμυκητικών φαρμάκων όπως οι εχινοκανδίνες και η αμφοτερικίνη Β, που χρησιμοποιούνται συνήθως για τηθεραπεία διεισδυτικών / συστηματικών λοιμώξεων από στελέχη Candida.

2. Η ταυτοποίηση του ζυμομύκητα εμφανίζει σημαντικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι συνήθεις εργαστηριακές μεθοδολογίες ταυτοποίησης. Η εσφαλμένη ταυτοποίηση του μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη διαχείριση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών.

3. Προκαλεί επιδημίες σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί έγκαιρα η C. auris σε νοσηλευόμενους ασθενείς, ώστε να ληφθούν άμεσα οι ειδικές προφυλάξεις για την πρόληψη της διασποράς του.

4. Το CDC θεωρεί την C. auris ως ένα αναδυόμενο παθογόνο παράγοντα, επειδή έχει καταγραφεί αυξανόμενος αριθμός λοιμώξεων σε πολλές χώρες, από τότε που αναγνωρίστηκε.

Τι προκαλεί ο επικίνδυνος μύκητας

Η C. auris προκαλεί συστηματικές λοιμώξεις, όπως βακτηριαιμίες, λοιμώξεις μαλακών μορίων και χειρουργικού πεδίου. Έχει επίσης απομονωθεί από δείγματα αναπνευστικού και ούρων, αλλά δεν είναι σαφές εάν προκαλεί λοιμώξεις αναπνευστικού ή ουροποιητικού συστήματος.

Όπως και άλλες λοιμώξεις από Candida, οι λοιμώξεις από C. auris διαγιγνώσκονται συνήθως με καλλιέργεια αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών. Λοιμώξεις έχουν διαγνωστεί σε ασθενείς όλων των ηλικιών, από πρόωρα βρέφη έως ηλικιωμένους. Ωστόσο, η C. auris είναι πιο δύσκολο να απομονωθεί από τις καλλιέργειες συγκριτικά με άλλους, συνηθέστερους τύπους Candida.

Ο μέσος χρόνος διάγνωσης της λοίμωξης από C. auris είναι 19 ημέρες από την εισαγωγή, ενώ η θνητότητα μπορεί να φτάσει έως 70%, αν πρόκειται για μυκηταιμία. Παράλληλα μπορεί να συγχέεται με άλλους ζυμομύκητες, όπως με την C. haemulonii, έτσι για τη σωστή ταυτοποίηση της C. Αuris απαιτούνται ειδικές μικροβιολογικές τεχνικές.

Σημειώνεται πως η σηψαιµία προκύπτει όταν τα βακτήρια που βρίσκονται στην κυκλοφορία του αίματος πολλαπλασιάζονται µε ρυθµό που υπερτερεί του ρυθµού αποµάκρυνσής τους από τα φαγοκύτταρα και αποτελεί συστηµατική φλεγµονώδη αντίδραση σε λοιµώδη παράγοντα, κλινικό σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από πυρετό, ρίγος, διανοητική σύγχυση, ταχυκαρδία και υπόταση.

Πού «κρύβεται» στα νοσοκομεία

H C. Αuris επιμολύνει το άψυχο νοσοκομειακό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει απομονωθεί από πολλαπλές καλλιέργειες επιφανειών σε θαλάμους νοσηλείας ασθενών, όχι μόνο υψηλής συχνότητας επαφής, όπως κομοδίνα και

κλινοσκεπάσματα, αλλά και από επιφάνειες σχετικά απομακρυσμένες από τον ασθενή, όπως είναι τα παράθυρα.

Επίσης, έχει βρεθεί και σε καλλιέργειες κινητού κοινού εξοπλισμού, όπως σακχαρόμετρα, θερμόμετρα, μηχανήματα υπερήχων, πιεσόμετρα και καροτσάκια νοσηλείας.

Σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση τόσο του δωματίου του ασθενή, όσο και του κινητού εξοπλισμό είναι απαραίτητα για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης.