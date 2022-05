Αμερικανοί ερευνητές ανέπτυξαν μια μέθοδο που συνδυάζει ένα λέιζερ χαμηλής ισχύος με υπερήχους για την ασφαλή και αποτελεσματική αφαίρεση της αθηρωματικής πλάκας των αγγείων.

Η αθηροσκλήρωση περιγράφει την ανάπτυξη βλαβών στο τοίχωμα των αρτηριών που ονομάζονται αθηρώματα. Μια συσσώρευση αθηρωματικών πλακών που αποτελούνται κυρίως από οξειδωμένη LDL χοληστερίνη με εναπόθεση ασβεστίου στενεύει σιγά-σιγά τις αρτηρίες ή αδυνατίζει το τοίχωμά τους με αποτέλεσμα οι αρτηρίες να διατείνονται και να δημιουργούν ανευρύσματα. Εάν η αθηροσκλήρωση δεν αντιμετωπιστεί, μοιραία κάποια στιγμή θα προκαλέσει έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο ή ρήξη ανευρύσματος των αρτηριών, θρόμβωση των αρτηριών ή ακόμη και χρόνια νεφρική νόσο. Για τους λόγους αυτούς η αθηροσκλήρωση θεωρείται ως ένας από τους βασικότερους παράγοντες που σκοτώνουν σήμερα τον σύγχρονο άνθρωπο.

Παραδοσιακά αντιμετωπίζεται με μπαλονάκι ή με stent. Υπάρχουν και κάποιες θεραπείες που βασίζονται σε λέιζερ οι οποίες μπορούν να αφαιρέσουν ό,τι μπλοκάρει τη ροή αίματος, αλλά χρησιμοποιούνται σπάνια επειδή εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο επιπλοκών και χαμηλή αποτελεσματικότητα.

Ο μηχανικός Rohit Singh, από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας, για την ασφαλή και αποτελεσματική αφαίρεση της αθηρωματικής πλάκας ανέπτυξε μαζί με άλλους ερευνητές μια μέθοδο που συνδυάζει ένα λέιζερ χαμηλής ισχύος με υπερήχους.

Οι θεραπείες με λέιζερ υψηλής ισχύος κατευθύνουν τη θερμική ενέργεια προς την εξάτμιση του νερού στην αρτηρία και στη δημιουργία μιας φυσαλίδας αέρα, η οποία διαστέλλεται και διαλύεται για να σπάσει την πλάκα. Ομοίως, η τεχνολογία, που ανέπτυξε η ερευνητική ομάδα χρησιμοποιεί ένα παλμικό λέιζερ χαμηλής ισχύος νανοδευτερόλεπτου για την παραγωγή μικροφυσαλίδων. Η προσθήκη ακτινοβολίας από υπερήχους προκαλεί την επέκταση των μικροφυσαλίδων, την διάλυση και τη διάσπαση της πλάκας.

«Στη συμβατική αγγειοπλαστική με λέιζερ, απαιτείται λέιζερ υψηλή ισχύος για ολόκληρη τη διαδικασία σπηλαίωσης (δημιουργία φυσαλίδων αερίου και λύση των λιποκυττάρων), ενώ στην τεχνολογία μας απαιτείται χαμηλότερη ισχύς λέιζερ και μόνο για να ξεκινήσει η σπηλαίωση», λέει ο Singh. «Συνδυαστικά ο υπέρηχος και το λέιζερ μειώνει την ανάγκη για χρήση λέιζερ μεγαλύτερης ισχύος και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα αφαίρεσης της αθηρωματικής πλάκας».

Η συνδυαστική αυτή τεχνική καταστρέφει αντί να συμπιέζει την πλάκα και επομένως εμποδίζει την ταχεία επαναστένωση των αγγείων στο μέλλον ή την εκ νέου στένωση της αρτηρίας, σε σύγκριση με την αγγειοπλαστική με μπαλονάκι ή με stent. Επιπλέον η απολύτως ελεγχόμενη αυτή τεχνική μειώνει τον κίνδυνο διάτρησης των αρτηριών.

Η ομάδα πραγματοποίησε πειράματα ex vivo σε δείγματα αθηρωματικής πλάκας καρωτιδικής και κοιλιακής αρτηρίας χοίρων και επί του παρόντος σχεδιάζει να πραγματοποιήσει και πειράματα in vivo. Τόσο οι τεχνικές λέιζερ όσο και των υπερήχων χρησιμοποιούνται συνήθως από τους κλινικούς γιατρούς και είναι εύκολο να διδαχθούν και να εφαρμοστούν μετά από τις in vivo μελέτες.

Ο συνδυασμός λέιζερ χαμηλής ισχύος και υπερήχων δεν περιορίζεται σε θεραπείες αθηροσκλήρωσης. Ο Singh και οι συνεργάτες του πειραματίζονται επίσης με τη μεθοδολογία για θεραπεία με φωτοδιαμεσολάβηση υπερήχων και υποβοηθούμενη από υπερήχους ενδαγγειακή θρομβόλυση με λέιζερ. Το πρώτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση μη φυσιολογικών μικροαγγείων στο μάτι και την πρόληψη της τύφλωσης, ενώ το δεύτερο μπορεί να διαλύσει θρόμβους αίματος στις φλέβες.

Ο Singh περιέγραψε τη νέα αυτή τεχνική λέιζερ υποβοηθούμενη από υπερήχους για την αφαίρεση αθηροσκληρωτικών πλακών κατά την 182η συνάντηση της Acoustical Society of Americaτης της Αμερικής στις 24 Μαΐου στις ΗΠΑ.

Πηγή:EurekAlert