Σύμφωνα με την Eurostat, τα 64,5 για τις γυναίκες και τα 63,5 για τους άνδρες είναι τα χρόνια υγιούς ζωής που αναλογούν κατά μέσον όρο στους Ευρωπαίους πολίτες.

Τα υγιή χρόνια αναλογούν στο 78% του προσδόκιμου ζωής των γυναικών και στο 82% του αντίστοιχου χρόνου για τους άνδρες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κατά μέσον όρο οι άνδρες στην ΕΕ τείνουν να έχουν περισσότερο χρόνο από την προσδοκώμενη μικρότερη διάρκεια ζωής χωρίς περιορισμούς λόγω ασθενειών.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2020 το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες στην ΕΕ ήταν 5,7 χρόνια περισσότερα από τους άνδρες - 83,2 χρόνια προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες και 77,5 χρόνια για τους άνδρες.

Μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ η Σουηδία έχει τον υψηλότερο αριθμό υγιών χρόνων ζωής – 72,7 χρόνια για τις γυναίκες και ακολουθεί η Μάλτα (70,7 χρόνια) και η Ιταλία (68,7 χρόνια).

Για τους άνδρες, επίσης, οι ίδιες χώρες έχουν τον υψηλότερο αριθμό υγιών χρόνων: Σουηδία (72,8), Μάλτα (70,2) και Ιταλία (67,2).

Αντιθέτως, η Λετονία έχει τον μικρότερο αριθμό υγιών χρόνων για τις γυναίκες (54,3 χρόνια) και για τους άνδρες (52,6 χρόνια).

Ο αριθμός των υγιών χρόνων ζωής είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες σε 20 από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Σε επτά χώρες η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι πάνω από 2 χρόνια, με τις μεγαλύτερες διαφορές να καταγράφονται στην Βουλγαρία (+4,2 χρόνια) στην Εσθονία (+4,1 χρόνια) κι στην Πολωνία (+4,0 χρόνια).

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, βρίσκεται στην έκτη θέση της κατάταξης τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άνδρες.

Συγκεκριμένα το προσδόκιμο υγιούς ζωής για τις Ελληνίδες ήταν το 2020 στα 66,8 χρόνια και για τους Έλληνες στα 65 χρόνια.

?‍?‍?In 2020, the number of healthy life years at birth in the EU was 64.5 years for women and 63.5 years for men.

Highest number of healthy life years at birth in:

??Sweden (72.7 years for women, 72.8 for men)

??Malta (70.7, 70.2)

??Italy (68.7, 67.2)

?https://t.co/b7Xwi5XZQT pic.twitter.com/fhpbTvgUyH