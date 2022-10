Το 1ο Διεθνές Wellbeingr Forum για την Ψυχική Υγεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Ζάππειο

Η 10η Οκτωβρίου, είναι αφιερωμένη σε όλο τον κόσμο στην ψυχική υγεία, ενώ όπως βλέπουμε και ακούμε καθημερινά, η πανδημία του COVID-19 δυστυχώς ανέδειξε μία ακόμη πανδημία, αυτή της ψυχικής υγείας, με πολλές αυτοκτονίες, κατάθλιψη, ενδοοικογενειακή βία και κακοποιητικές συμπεριφορές, ανεξέλεγκτες τις περισσότερες φορές.

Στόχος του συνεδρίου είναι να φωτιστούν όλες οι πλευρές που αφορούν στο μείζον ζήτημα της ψυχικής υγείας

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει με κεντρική ομιλία η κ. Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων, ενώ οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο Περιστύλιο του Ζαππείο. Το 1o Wellbeingr Forum θα εστιάσει τις εργασίες του στη συμβολή της ψυχικής υγείας και ευεξίας στην πρόοδο του ανθρώπου, την παγκόσμια υγεία και την οικονομία.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά και αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία και στη νοηματική γλώσσα και θα υποστηρίζονται υπηρεσίες για άτομα με προβλήματα όρασης.

Με τo Forum αυτό, η Wellbeingr ανοίγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το διάλογο για τη σημασία και το ρόλο της ψυχικής υγείας και ευεξίας στην πρόοδο των ανθρώπων και την ανάπτυξη των κοινωνιών, με στόχο τη συνειδητή υιοθέτηση ενός νέου τρόπου ζωής, που συμβάλει, όχι μόνο στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, κάνοντάς τους πιο ευτυχισμένους, αλλά και στη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ψυχική υγεία ορίζεται ως μία κατάσταση ψυχικής ευεξίας (mental wellbeing) που καθιστά τον άνθρωπο ικανό να αντιμετωπίζει το άγχος της ζωής, να συνειδητοποιεί τις ικανότητές του, να εξελίσσεται, να εργάζεται εξελισσόμενος και να συμβάλει αποτελεσματικά στην κοινωνία που ζει.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια διεθνείς οργανισμοί, πανεπιστημιακά ιδρύματα και κυβερνήσεις κρατών αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη συμβολή της ψυχικής υγείας και ευεξίας σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας του ανθρώπου και της προόδου του.Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνονται πολιτικές και διαμορφώνονται στρατηγικές και προτάσεις, που στοχεύουν: στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των πολιτών, στην αποτίμηση της ανάπτυξης των κρατών με ποιοτικούς δείκτες (και όχι μόνο βάσει του ΑΕΠ) και στην προώθηση μιας αλλαγής νοοτροπίας στον τρόπο που ζούμε, που εργαζόμαστε και που συνεργούμε “We need a just transformation in the way we live, work, and cooperate, United Nations Development Program”.

Τα παραπάνω, σύμφωνα με τους ειδικούς συμβάλλουν, όχι μόνο στην προληπτική αντιμετώπιση των σύγχρονων ασθενειών (ψυχικών και σωματικών), αλλά και στην προσωπική εξέλιξη των ανθρώπων, την πρόοδο των κοινωνιών και τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Για τα ζητήματα αυτά θα μιλήσουν στο 1ο Wellbeingr Forum εκπρόσωποι από διακεκριμένους φορείς του εξωτερικού (Ηνωμένα Έθνη, ΕΕ, ΠΟΥ, ΟΟΣΑ, ILO, ακαδημαϊκοί, και άλλοι), ενώ από την Ελλάδα αναμένεται να μιλήσουν εκπρόσωποι από την κυβέρνηση, από φορείς και οργανισμούς, που εμπλέκονται με τα θέματα ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας και ευημερίας, από ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις που έχουν ήδη υιοθετήσει πρακτικές και προσφέρουν υπηρεσίες στην κατεύθυνση αυτής της αλλαγής νοοτροπίας.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

• Ο ρόλος της ψυχικής υγείας στην πρόοδο του ανθρώπου και την ανάπτυξη των κοινωνιών

• Οι παγκόσμιες τάσεις και αλληλεπιδράσεις της ανθρώπινης προόδου, της κοινωνικής ευημερίας και της βιωσιμότητας του πλανήτη

• Οικονομία της Ευτυχίας: Μετρήσεις και Δείκτες

• Παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία και ευεξία των ατόμων στη σύγχρονη εποχή

• Σύγχρονες τάσεις και στρατηγικές ενίσχυσης της ψυχικής υγείας και ευεξίας μέσω του πολιτισμού και της τέχνης

• Ο ρόλος της ψυχικής υγείας και ευεξίας των εργαζομένων στην αναπτυξιακή στρατηγική των επιχειρήσεων

• Ψυχική υγεία στο Ψηφιακό Περιβάλλον - To στοίχημα του μέλλοντος

• Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο wellbeing των ανθρώπων

• Ψυχική υγεία και Αστικό Περιβάλλον: Σχεδιάζοντας βιώσιμες πόλεις για ευτυχισμένους πολίτες

Η Αγγελική Δικαιούλια, συν-ιδρύτρια, Wellbeingr με αφορμή το Φόρουμ αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η διοργάνωση του 1ου Wellbeingr Forum αποτελεί την πρώτη μεγάλη δράση ενημέρωσης, έμπνευσης και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας που έχουμε σχεδιάσει σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με στόχο την αφύπνιση των εμπλεκομένων φορέων και των πολιτών, προκειμένου να καταστεί προτεραιότητα η ψυχική υγεία και ευεξία για όλους».

Η Ιζαμπέλ Ράζη, συν-ιδρύτρια, Wellbeingr υπογραμμίζει σχετικά: «Μέσω της επίγνωσης αποδεχόμαστε τις αδυναμίες μας και αναγνωρίζουμε τις δυνάμεις μας. Η εσωτερική αυτή ανάπτυξη επιδρά σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας μας και λειτουργεί σαν "domino effect" και αλυσιδωτή αντίδραση γύρω μας. Αυτό ακριβώς ευελπιστούμε στη Wellbeingr. Να υπάρξει μία αλλαγή νοοτροπίας προς μία συλλογική αφύπνιση ευεξίας».