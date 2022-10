Δημοφιλή σαμπουάν που εφαρμόζονται χωρίς λούσιμο (dry shampoo), μεταξύ αυτών του brand Dove, ανακαλεί η Unilever, αφότου διαπιστώθηκε ότι περιέχουν την χημική ουσία που ονομάζεται βενζόλιο και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο σύμφωνα με ανακοίνωση του FDA.

Η ανάκληση αφορά επίσης brands όπως τα Nexxus, Suave, Tresemmé και Tigi, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αμερικανικής επιτροπής τροφίμων και φαρμάκων FDA.

Η ανάκληση της Unilever αφορά προϊόντα που κατασκευάστηκαν πριν από τον Οκτώβριο του 2021.

Η εξέλιξη εγείρει για άλλη μια φορά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων προσωπικής φροντίδας σε συσκευασίες αεροζόλ, σημειώνει το Bloomberg. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, πολλά αντηλιακά αεροζόλ έχουν αποσυρθεί από τα ράφια, όπως τα Neutrogena της Johnson & Johnson, Banana Boat της Edgewell Personal Care Co. και Coppertone της Beiersdorf. Επίσης, έχουν αποσυρθεί αποσμητικά σε σπρέι όπως τα Secret και Old Spice της Procter & Gamble Co. και Suave της Unilever.

Οι ανακλήσεις οφείλονται στον εντοπισμό βενζολίου σε τέτοια προϊόντα στις ΗΠΑ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το ξηρό σαμπουάν βρίσκεται στο μικροσκόπιο. Η P&G εξέτασε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό της με προϊόντα αεροζόλ και ανακάλεσε τα dry shampoos Pantene και Herbal Essences τον Δεκέμβριο, καθώς βρήκε βενζόλιο.

Πέρυσι, η Procter & Gamble (PG) ανακάλεσε περισσότερα από 30 προϊόντα περιποίησης μαλλιών με σπρέι αεροζόλ, συμπεριλαμβανομένων πολλών ξηρών σαμπουάν και ξηρών μαλακτικών, προειδοποιώντας ότι τα προϊόντα ενδέχεται να περιέχουν βενζόλιο.

Η P&G εξέδωσε επίσης πέρυσι παρόμοια ανάκληση για περισσότερα από δώδεκα αποσμητικά και σπρέι αερολύματος Old Spice και Secret, προειδοποιώντας ότι τα προϊόντα θα μπορούσαν επίσης να περιέχουν βενζόλιο.

Ο FDA ανέφερε ότι «η καθημερινή έκθεση στο βενζόλιο στα προϊόντα που ανακαλούνται στα επίπεδα που ανιχνεύθηκαν στις δοκιμές δεν αναμένεται να προκαλέσει δυσμενείς συνέπειες για την υγεία». Ωστόσο, ο οργανισμός είπε επίσης ότι η έκθεση στο βενζόλιο μπορεί να οδηγήσει σε λευχαιμία και άλλους καρκίνους του αίματος.

Ενώ ο FDA δεν έχει θέσει όρια βενζολίου για καλλυντικά όπως το ξηρό σαμπουάν, λέει ότι τα προϊόντα δεν πρέπει να περιέχουν «καμία δηλητηριώδη ή επιβλαβή ουσία».