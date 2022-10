Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε σήμερα 31.10.2022 από τον ΕΟΔΥ ο κίνδυνος για τον ταξιδιώτη ποικίλει ανάλογα με τη χώρα προορισμού και γι' αυτό το λόγο έχουν δοθεί 3 σελίδες όπου θα μπορούν να ενημερώνονται για τα μέτρα που έχει κάθε χώρα προορισμού.

O ιός SARS-CoV-2 ανιχνεύθηκε πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και εξαπλώθηκε παγκόσμια προκαλώντας πανδημία. Ο ιός SARS-CoV-2 μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων όταν ο ασθενής βήχει ή φτερνίζεται και η λοίμωξη αναπνευστικού που προκαλεί ονομάστηκε COVID-19.

Η λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 μπορεί να εκδηλωθεί με πυρετό, βήχα, δύσπνοια, κυνάγχη. Οι κορωνοϊοί συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς.

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 23 Οκτωβρίου 2022 αναφέρθηκαν συνολικά 624.748.971 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 και 6.560.620 θάνατοι.

Οδηγίες

Ο κίνδυνος για τον ταξιδιώτη ποικίλει ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Στα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου – https://eody.gov.gr/kathorismos-omadon-ayximenoy-kindynoy-gia-sovari-loimoxi-covid-19 – συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας λόγω κινδύνου σοβαρής νόσησης και νοσηλείας.

Εκτός της ανάγκης πιστής εφαρμογής των μέτρων ατομικής προστασίας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι) ο εμβολιασμός του πληθυσμού είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέτρο για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Βέβαια, και οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες χρειάζεται να ακολουθούν τις συστάσεις και τις απαιτήσεις της χώρας προορισμού αναφορικά με τα ισχύοντα μέτρα για τον περιορισμό της Covid-19 λοίμωξης. Πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εμβόλια βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ – Πληροφορίες σχετικά με τους εμβολιασμούς έναντι του ιού SARS-CoV-2.

Πριν το ταξίδι

ενημερώνεστε για τους ισχύοντες περιορισμούς, σχετικά με ταξίδι στη χώρα/περιοχή προορισμού Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στις ιστοσελίδες:



IATA Travel Centre www.iatatravelcentre.com/world.php

Re-open EU reopen.europa.eu/el

CDC COVID-19 Travel Recommendations by Destination www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html

και επίσης στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εξωτερικών ή των Πρεσβειών και Προξενείων των χωρών προορισμού.

αναβάλετε το ταξίδι σας αν έχετε πυρετό ή συμπτώματα από το αναπνευστικό όπως δυσκολία στην αναπνοή, βήχα κλπ.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

εφαρμόστε υγιεινή χεριών, συστήνεται συχνό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού εάν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα.

εφαρμόστε αναπνευστική υγιεινή, συστήνεται η κάλυψη της μύτης και του στόματος κατά το βήχα ή το φτέρνισμα με χαρτομάντηλο ή με το εσωτερικό του αγκώνα. Απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντηλου σε κλειστό ποδοκίνητο κάδο. Αποφυγή επαφής των χεριών με το στόμα, τη μύτη και τα μάτια.

τηρήστε φυσική απόσταση μεγαλύτερη του 1,5 μέτρου σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

εφαρμόστε τους κανόνες για τη χρήση μάσκας στη χώρα προορισμού.

αποφύγετε την επαφή με άτομα με συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα.

Μετά την επιστροφή

παρακολουθήστε την υγείας σας για 10 ημέρες.

παραμείνετε στο σπίτι αν εμφανίσετε πυρετό ή συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα όπως δυσκολία στην αναπνοή, βήχα κλπ έως και 10 ημέρες μετά την επιστροφή σας. Αναζητήστε άμεσα ιατρική φροντίδα αναφέροντας το πρόσφατο ταξίδι σας.

Είσοδος στην Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες για την είσοδο στην Ελλάδα

Protocol for Arrivals in Greece travel.gov.gr/

Τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, οι οδηγίες ενδέχεται να τροποποιηθούν.



