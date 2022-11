Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα τρανς άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Σε όλο τον κόσμο, τα τρανς άτομα αντιμετωπίζουν ανισότητες σε πολλούς τομείς , συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.

Όπως σημειώνεται στο news4health.gr, το 95% των παγκόσμιων οργανισμών που σχετίζονται με την υγεία δεν αναγνωρίζουν ή δεν αναφέρουν τις ανάγκες των ατόμων με διαφορετικό φύλο στην εργασία τους, με αποτέλεσμα τον «σχεδόν καθολικό αποκλεισμό» των διεμφυλικών ατόμων από τις πρακτικές και τις πολιτικές υγείας.

Επίσης, σε μια έκθεση του 2019 από σχεδόν 200 οργανισμούς υγείας σε όλο τον κόσμο διαπιστώθηκε ότι το 92% δεν αναφέρει καν την υγεία των τρανς στις προγραμματικές του υπηρεσίες.

Υπάρχει επίσης, σημαντική έλλειψη ολιστικής έρευνας για τα τρανς άτομα σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, η αναζήτηση της λέξης "transgender" στο Institute for Health Metrics and Evaluation , τον παγκόσμιο ιστό μετρήσεων υγείας του Ιδρύματος Bill and Melinda Gates που συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη βελτίωση των παγκόσμιων δεδομένων υγείας, αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μηδέν αποτελέσματα.

Το χρονικό της ιατρικής φροντίδας των τρανς

Τα ιατρικά ιδρύματα και οι αρχές είναι ένα σημαντικό μονοπάτι για την υγεία και το πώς ζει κανείς στο σώμα του. Καθορίζουν,ταξινομούν και παθολογούν μια σειρά ανθρώπινων παθήσεων, από την ανδρική φαλάκρα έως την παχυσαρκία.

Ο Γερμανός γιατρός Magnus Hirschfeld ήταν ο πρώτος που απέδωσε τον χαρακτηρισμό “transvestite” στα άτομα που δεν τους εξέφραζε το φύλο που τους είχε οριστεί κατά τη γέννηση.

Στο Ινστιτούτο του για τη Σεξουαλική Επιστήμη, ο Hirschfeld πρόσφερε στους ανθρώπους ορμονοθεραπεία, ενώ πραγματοποίησε και την πρώτη τεκμηριωμένη χειρουργική επέμβαση μεταμόρφωσης των γεννητικών οργάνων. Ωστόσο, οι πολιτικές εξελίξεις δεν ευνόησαν την εξέλιξη του Ινστιτούτου με τον Χίτλερ μερικά χρόνια αργότερα να διατάζει τους Ναζί να κάψουν το κέντρο θεωρώντας τον ιδρυτή του «τον πιο επικίνδυνο Εβραίο στη Γερμανία.

Η πρώτη εγχείρηση αλλαγής φύλου

Παρά τη βία κατά της τρανς ιατρικής, η ενδοκρινολογία στις ΗΠΑ και την Ευρώπη προχώρησε τη δεκαετία του 1930 με τη χρήση συνθετικής τεστοστερόνης και οιστρογόνων για ιατρική μετάβαση. Τα οιστρογόνα καθαρίστηκαν για πρώτη φορά το 1923 και χρησιμοποιήθηκαν για τις εξάψεις, την πρόληψη της οστικής απώλειας και άλλα θέματα αναπαραγωγικής υγείας. Η τεστοστερόνη απομονώθηκε και συντέθηκε το 1935 και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για τη θεραπεία του υπογοναδισμού στους άνδρες καθώς και για την ανάπτυξη όγκου στις γυναίκες.

Οι αναστολείς της εφηβείας ή οι αγωνιστές ορμόνης απελευθέρωσης γοναδοτροπίνης εγκρίθηκαν για πρώτη φορά από τον FDA των ΗΠΑ το 1993 για παιδιά που έφτασαν στην εφηβεία πολύ νωρίς. Για τους τρανς έφηβους που αντιμετωπίζουν δυσφορία φύλου ή αγωνία από αναντιστοιχία μεταξύ της ταυτότητας φύλου και του φύλου που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση, αυτά τα φάρμακα μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ευημερία τους.

Η Christine Jorgensen ήταν η πρώτη Αμερικανίδα που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση «αλλαγής φύλου», στη Δανία το 1952. Οι γιατροί σε άλλα μέρη του κόσμου άρχισαν επίσης να αποκτούν κλινική τεχνογνωσία στην κολποπλαστική, πυροδοτώντας παγκόσμια δίκτυα υγειονομικής περίθαλψης για τρανς.

Για παράδειγμα, χειρουργοί στην Ταϊλάνδη ανέπτυξαν τις δικές τους τεχνικές τη δεκαετία του 1970 για τις τρανς γυναίκες της Ταϊλάνδης.

Ο «παράδεισος» της χειρουργικής αλλαγής φύλου

Σύντομα, τρανς άτομα από άλλες χώρες έμαθαν τις χειρουργικές τεχνικές της Ταϊλάνδης και άρχισαν να ταξιδεύουν εκεί για ιατρική φροντίδα. Με ισχυρή κρατική υποστήριξη, η Ταϊλάνδη έχει γίνει παγκόσμιος κόμβος για υπηρεσίες επιβεβαίωσης φύλου. Σύμφωνα με την μελέτη της Reya Farber, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο William & Mary, οι ξένοι ταξιδιώτες «απέκλεισαν» ορισμένους τρανς της Ταϊλάνδης από ποιοτική περίθαλψη καθώς η αγορά μετατοπίστηκε στο να φιλοξενήσει ιατρικούς τουρίστες.

Όπως αναφέρει η ίδια στην ανάλυσή της, σε ορισμένους ταξιδιώτες υγείας, οι υπηρεσίες είναι πιο προσιτές στην Ταϊλάνδη παρά στη χώρα καταγωγής τους. Το ταξίδι για υπηρεσίες υγείας μπορεί επίσης να προσφέρει μεγαλύτερη ανωνυμία.

Ο ιατρικός τουρισμός είναι προτιμότερος για όσους ζουν σε χώρες όπου τα τρανς άτομα αντιμετωπίζουν ποινικοποίηση ,όπως το Μπρουνέι, ο Λίβανος και το Μαλάουι, ή όπου οι χειρουργικές επεμβάσεις που επιβεβαιώνουν το φύλο απαγορεύονται θρησκευτικά , όπως η Σαουδική Αραβία.

Επιτακτική ανάγκη για Παγκόσμια Ισότητα τρανς υγείας

Παγκόσμια ισότητα τρανς υγείας σημαίνει παροχή πόρων για τη στόχευση των βαθύτερων αιτιών των ανισοτήτων υγείας με βάση το φύλο. Αυτό περιλαμβάνει νομική αναγνώριση φύλου, κυβερνητική υποστήριξη και νόμους κατά των διακρίσεων. Ενώ η ιατρική υποστήριξη και η υποστήριξη της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητη για τις τρανς γυναίκες, οι οποίες επηρεάζονται δυσανάλογα από τον ιό HIV παγκοσμίως, η παγκόσμια ισότητα τρανς υγείας σημαίνει επίσης αντιμετώπιση άλλων τομέων που συμβάλλουν σε αυτήν την ανισότητα, όπως η φτώχεια , ο οικονομικός αποκλεισμός και οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας .

Για τις χώρες με καθολική κάλυψη υγείας, οι ερευνητές της ιατρικής και της δημόσιας υγείας συνιστούν να συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες επιβεβαίωσης του φύλου ως βασικές υπηρεσίες . Δεν είναι καλλυντικά, αλλά είναι απαραίτητα για όσους τα θέλουν.