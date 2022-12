Οι ερευνητές μιλούν για επιστημονική ανακάλυψη, καθώς μπορεί να έχουν βρει τον βιολογικό λόγο που παθαίνουμε περισσότερες ασθένειες του αναπνευστικού το χειμώνα.

Τον λόγο που οι άνθρωποι παθαίνουν περισσότερα κρυολογήματα, γρίπη και τώρα Covid-19 όταν έξω κάνει κρύο επιχειρεί να δώσει μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε.

«Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια βιολογική, μοριακή εξήγηση σχετικά με έναν παράγοντα της έμφυτης ανοσολογικής μας απόκρισης που φαίνεται να περιορίζεται από τις ψυχρότερες θερμοκρασίες», δήλωσε η ρινολόγος Δρ. Zara Patel, καθηγήτρια ωτορινολαρυγγολογίας και χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου στο Στάνφορντ. Στην πραγματικότητα, η μείωση της θερμοκρασίας μέσα στη μύτη κατά 5 βαθμούς Κελσίου σκοτώνει σχεδόν το 50% των δισεκατομμυρίων κυττάρων που καταπολεμούν τους ιούς και τα βακτήρια στα ρουθούνια, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στο The Journal of Allergy και Κλινική Ανοσολογία. «Ο κρύος αέρας σχετίζεται με αυξημένη ιογενή λοίμωξη επειδή ουσιαστικά έχετε χάσει το ήμισυ της ανοσίας σας μόνο με αυτή τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας», δήλωσε ο ρινολόγος Δρ. Benjamin Bleier, διευθυντής μεταφραστικής έρευνας ωτορινολαρυγγολογίας στο Massachusetts Eye and Ear και αναπληρωτής καθηγητής στο Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ στη Βοστώνη.

Σύμφωνα με την επιστημονική εξήγηση, όταν ένας ιός ή βακτήριο του αναπνευστικού, «εισβάλλει» στη μύτη, το κύριο σημείο εισόδου στο σώμα αμέσως, το μπροστινό μέρος της μύτης ανιχνεύει το μικρόβιο, πολύ πριν το πίσω μέρος της μύτης αντιληφθεί τον «εισβολέα», ανακάλυψε η ομάδα. Τότε είναι που τα κύτταρα της μύτης αρχίζουν αμέσως να δημιουργούν δισεκατομμύρια αντίγραφα του εαυτού τους που ονομάζονται εξωκυτταρικά κυστίδια ή EV’s.

«Τα EV δεν μπορούν να διαιρεθούν όπως τα κύτταρα, αλλά είναι σαν μικρές μίνι εκδόσεις κυττάρων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να σκοτώνουν αυτούς τους ιούς», είπε ο Bleier. «Τα EV λειτουργούν ως δόλωμα, έτσι τώρα όταν εισπνέετε έναν ιό, ο ιός κολλάει σε αυτά τα “δολώματα” αντί να κολλάει στα κύτταρα». Αυτά τα “Mini Me’s” στη συνέχεια αποβάλλονται από τα κύτταρα σε ρινική βλέννα (μύξα), όπου σταματούν να εισβάλλουν μικρόβια πριν προλάβουν να φτάσουν στον προορισμό τους και να πολλαπλασιαστούν. «Αυτό είναι ένα από, αν όχι το μόνο μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος που αφήνει το σώμα σας να καταπολεμήσει τα βακτήρια και τους ιούς προτού εισέλθουν πραγματικά στο σώμα σας», είπε ο Bleier.

«Αυτό που βρήκαμε είναι ότι όταν εκτίθεσαι σε κρύο αέρα, η θερμοκρασία στη μύτη σου μπορεί να πέσει στους -12. Και αυτό αρκεί για να εξαλείψει ουσιαστικά και τα τρία αυτά ανοσοποιητικά πλεονεκτήματα που έχει η μύτη», είπε ο Bleier. «Η ψυχρότητα στην άκρη της μύτης ήταν αρκετή για να βγάλει σχεδόν το 42% των εξωκυτταρικών κυστιδίων εκτός μάχης», πρόσθεσε ο Bleier. Ομοίως, έχετε σχεδόν τη μισή ποσότητα από αυτά τα “δολοφονικά” μικρο-RNA μέσα σε κάθε κυστίδιο και μπορείτε να έχετε έως και 70% πτώση στον αριθμό των υποδοχέων σε κάθε κυστίδιο, καθιστώντας τους πολύ λιγότερο κολλώδεις», είπε. Αυτό, πρακτικά σημαίνει πως ο οργανισμός αδυνατεί να καταπολεμήσει δραστικά τα κρυολογήματα, τη γρίπη και τον Covid-19. «Μειώνει στο μισό την ικανότητα του ανοσοποιητικού σας συστήματος να καταπολεμά τις λοιμώξεις του αναπνευστικού» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Bleier.

Ο Patel συμφώνησε: «Όσο πιο ζεστό μπορείτε να διατηρήσετε το ενδορινικό περιβάλλον, τόσο καλύτερα θα είναι σε θέση να λειτουργήσει αυτός ο έμφυτος αμυντικός μηχανισμός του ανοσοποιητικού. Ίσως ένας ακόμη λόγος να φοράμε μάσκες!».

Στο μέλλον, ο Bleier αναμένει να δει την ανάπτυξη τοπικών ρινικών φαρμάκων που βασίζονται σε αυτήν την επιστημονική αποκάλυψη. Αυτά τα νέα φαρμακευτικά προϊόντα «ουσιαστικά θα ξεγελάσουν τη μύτη να πιστεύει ότι μόλις έχει δει έναν ιό», είπε.

Πηγή: CNN and The Journal of Allergy και Κλινική Ανοσολογία