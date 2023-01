Ο κρυπτόκοκκος ή αλλιώς Cryptococcus neoformans είναι ένας από τους πιο θανατηφόρους μύκητες του εγκεφάλου καθώς προκαλεί κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα αναφέρει η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Πανεπιστημίου Μπέρμιγχαμ, Rebecca A. Drummond.

Ο κρυπτόκοκκος είναι η αιτία που πεθαίνουν περίπου 100.000 άνθρωποι κάθε χρόνο σύμφωνα με το news4health

«Καμία άλλη μυκητιασική λοίμωξη δεν προκαλεί περισσότερους θανάτους στους ανθρώπους» τονίζει η επιστήμονας.

Η κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα προσβάλλει συνήθως τα άτομα που έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα ή πάσχουν από κάποια αρρώστια όπως AIDS.

«Ο μύκητας διαφεύγει από τους πνεύμονες και εισέρχεται στον εγκέφαλο. Μόλις συμβεί αυτό οι μολυσμένοι ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα όπως έντονο πονοκέφαλο, πυρετό, προβλήματα όρασης και επιληπτικές κρίσεις» αναφέρει χαρακτηριστικά η Rebecca A. Drummond.

Οι μυκητιασικές λοιμώξεις μεταδίδονται εύκολα;

Οι περισσότερες μυκητιασικές λοιμώξεις δεν είναι σαν τις μολυσματικές ασθένειες, που μεταδίδονται αμέσως σε κάποιον άλλο.

Οι περισσότερες μυκητιάσεις τείνουν να μολύνουν μόνο άτομα με συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου – όπως άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι μυκητιάσεις τείνουν επίσης να μην εξαπλώνονται μεταξύ των ανθρώπων λόγω του τρόπου με τον οποίο ξεκινούν οι λοιμώξεις.

Πολλές σοβαρές μυκητιάσεις ανιχνεύονται στους πνεύμονες, μετά από εισπνοή μυκητιακών σωματιδίων στον αέρα.

Παρόλο που ο καθένας εισπνέει εκατοντάδες σωματίδια μυκήτων καθημερινά, σχεδόν ποτέ δεν αρρωσταίνει επειδή το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους «εισβολείς».

Ωστόσο σε περίπτωση που το ανοσοποιητικό σύστημα αποτύχει και τα σωματίδια εισχωρήσουν στον πνεύμονα, τότε μπορούν να σχηματίσουν διαφορετικούς τύπους μυκητιακών κυττάρων που προκαλούν μόλυνση.

Οι σοβαρές μυκητιάσεις μπορούν να εξαπλωθούν από τους πνεύμονες σε άλλα όργανα – συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου.

Στους περισσότερους μύκητες αρέσουν οι πιο κρύες θερμοκρασίες γύρω στους 10℃, γεγονός που σημαίνει ότι συνήθως δεν μπορούν να αναπτυχθούν στην εσωτερική θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος των 37℃.

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο οι περισσότερες μυκητιασικές λοιμώξεις στον άνθρωπο τείνουν να παραμένουν στο δέρμα όπου είναι πιο δροσερό (σκεφτείτε το πόδι των αθλητών και τη δακτυλίτιδα).

Eπίσης, αυτός είναι ο λόγος που μόνο ένας μικρός αριθμός μυκήτων είναι σε θέση να προκαλέσει λοιμώξεις στους ανθρώπους σε σχέση με το μέγεθος του μυκητιακού «βασιλείου».

Ωστόσο, υπάρχουν και μερικά άλλα είδη μυκήτων τα οποία αναπτύσσονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες, τα οποία αποτελούν και πιο απειλητικές λοιμώξεις για τον άνθρωπο.

Μερικοί μύκητες, όπως η καντιντίαση, μπορούν ακόμη και να ζήσουν στο έντερό μας ως μέρος του μικροβιώματος και μπορούν να διαφύγουν στο αίμα και στα όργανα όταν αρρωστήσουμε με σοβαρές παθήσεις (όπως ο καρκίνος).

Επιπλέον, ένας ακόμη μύκητας που ανησυχεί αρκετά τους ειδικούς είναι ο Candida auris, και αυτό γιατί είναι ανθεκτικός σε όλα σχεδόν τα αντιμυκητιακά φάρμακα.

Μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα σε νοσοκομεία και οίκους φροντίδας, προκαλώντας σοβαρές λοιμώξεις σε άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ωστόσο αυτό που πραγματικά κάνει το Candida auris να ξεχωρίζει είναι η ικανότητά του να αναπτύσσεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες – ικανό να αντέχει έως και 42℃.

Επιστήμονες αναφέρουν ότι η κλιματική αλλαγή συνέβαλε στην άνοδο του και συγκεκριμένα μετά την θέρμανση του πλανήτη



"The Last Of Us": Η επιστημονική αλήθεια για τον «μύκητα – ζόμπι» – Αποτελεί όντως απειλή;

Στη σειρά του HBO, "The Last Of Us", η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο του αφανισμού εξαιτίας ενός μύκητα που μολύνει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Παρ’ όλο που στην πραγματικότητα δεν απειλούμαστε από ένα τέτοιο σενάριο, οι ειδικοί επισημαίνουν πως δεν πρέπει να αγνοούμε τους κινδύνους που εγκυμονούν οι μύκητες σε όλο τον κόσμο.

Αυτού του είδους η απειλή περιγράφεται στην υπόθεση της προαναφερθείσας σειράς, η οποία ξεκινά με τη δυσοίωνη ομιλία ενός επιδημιολόγου το 1960 σχετικά με τον κίνδυνο που αποτελούν οι μύκητες.

«Εάν ο πλανήτης γίνει έστω και λίγο πιο ζεστός, τότε υπάρχει λόγος να εξελιχθούν οι μύκητες», προειδοποιεί με διορατικό τρόπο στην πρώτη σκηνή της σειράς ο επιδημιολόγος, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο οι εν λόγω μικροοργανισμοί να μολύνουν και να κυριεύσουν το ανθρώπινο μυαλό.

«Η Κάντιντα, η Ερισύβη, το Κόρντισεπς και ο Ασπέργιλλος: οποιοσδήποτε από αυτούς τους μύκητες θα μπορούσε να φωλιάσει στους εγκεφάλους μας και να ελέγξει όχι εκατομμύρια, αλλά δισεκατομμύρια από εμάς».

Εμπνευσμένη από αυτή την ιδέα, η ιστορία της σειράς συνεχίζεται 40 χρόνια αργότερα όταν ένα μαζικό ξέσπασμα Κόρντισεπς οδηγεί σε μια καταστροφική πανδημία, η οποία μετατρέπει τους ανθρώπους σε αιμοδιψή τέρατα.

Τα γεγονότα της σειράς αποτελούν φυσικά προϊόν μυθοπλασίας, αλλά μήπως υπάρχει και κάποια επιστημονική βάση σε αυτά;

Ο μύκητας που παρουσιάζει η ταινία και προκαλεί την πανδημία βασίζεται στον πραγματικό μύκητα Κόρντισεπς που μολύνει τα έντομα.

Ο παρασιτικός αυτός μύκητας μολύνει και κυριεύει τον εγκέφαλο εντόμων, ακριβώς όπως κάνει και με τους ανθρώπους στο «The Last Of Us».

«Υπάρχουν περίπου 600 είδη», λέει ο Δρ. Μαρκ Ράμσντεϊλ, καθηγητής μοριακής βιολογίας. «Πρόκειται για παθογόνα που προσβάλλουν κυρίως έντομα. Ελέγχουν το έντομο – ξενιστή και αλλάζουν τη συμπεριφορά του. Και έτσι, από αυτή την άποψη, υπάρχει κάποια βάση» σε αυτά που συμβαίνουν στη σειρά, αναφέρει ο ίδιος.

Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους, το Κόρντισεπς χρησιμοποιείται σε θεραπείες και θεραπευτικά προϊόντα, κυρίως σε κινεζικά φυτικά φάρμακα.

Πηγή: the conversation