«Ένταση» έχει προκληθεί στις ΗΠΑ, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο, που δείχνει την συνομιλία ενός «μυστικού» δημοσιογράφου με το στέλεχος της Pfizer, Jordan Tristan Walker, αναγεννώντας τις ιστορίες συνομωσίας γύρω από τον κορωνοϊό και τα εμβόλια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tvpworld.com, φαίνεται να παραδέχεται ότι η ίδια η εταιρεία προχώρησε στη μετάλλαξη του ιού και πως πιστεύει πως όλα ξεκίνησαν στη Γιουχάν, με την παρέμβαση του «ανθρώπινου χεριού».

Ο λόγος, που μεταλλάχθηκε ο ιός, είπε ο Walker σε έναν «μυστικό» δημοσιογράφο, ήταν για να μπορέσει η εταιρεία να παραμείνει μπροστά στο «παιχνίδι» και να συνεχίσει να αναπτύσσει εμβόλια.

«Ένα από τα πράγματα που διερευνούμε [η Pfizer] είναι ότι γιατί να μην τον μεταλλάξουμε μόνοι μας [τον κορωνοϊό] για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε — να αναπτύξουμε προληπτικά νέα εμβόλια, σωστά; Άρα, πρέπει να το κάνουμε. Αν όμως το κάνουμε αυτό, υπάρχει κίνδυνος, όπως θα μπορούσατε να φανταστείτε. Kανείς δεν θέλει να έχει μια φαρμακευτική εταιρεία που μεταλλάσσει ιούς», είπε ο Walker.

Ο Walker συνέχισε, «από ό,τι άκουσα είναι ότι [οι επιστήμονες της Pfizer] τη βελτιστοποιούν [διαδικασία μετάλλαξης του κορωνοϊού], αλλά προχωρούν αργά επειδή όλοι είναι πολύ προσεκτικοί - προφανώς, δεν θέλουν να την επιταχύνουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι προσπαθούν επίσης να το κάνουν ως διερευνητική διαδικασία».

Ο Walker, εκλιπαρώντας για τη σιωπή του «μυστικού» δημοσιογράφου, είπε ότι για να γίνει αυτό, σκόπιμα θα μολύνουν πιθήκους με τον ιό.

«Μην το πεις σε κανέναν. Υποσχεθείτε ότι δεν θα το πείτε σε κανέναν. Ο τρόπος με τον οποίο [το πείραμα] θα λειτουργούσε είναι ότι βάζουμε τον ιό σε πιθήκους και τους αναγκάζουμε διαδοχικά να συνεχίσουν να μολύνουν ο ένας τον άλλον και συλλέγουμε σειριακά δείγματα από αυτούς».

We reached out to Pfizer today and asked if Pfizer is conducting experiments to mutate new coronaviruses for profit, or whether they're contemplating it. But despite their famously well-funded PR department, they refused used to answer.https://t.co/LNd8ftLDQO pic.twitter.com/NHf4BBvj9X