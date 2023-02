Νέα βρετανική μελέτη δείχνει ότι οι βλάβες στα όργανα ασθενών με long Covid-19 επιμένουν στο 59% των περιπτώσεων ακόμη κι έπειτα από ένα έτος, αλλά και σε ασθενείς που δεν είχαν αρρωστήσει σοβαρά σε πρώτη φάση.

Στο περιοδικό της βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας Ιατρικής «Journal of the Royal Society of Medicine» δημοσιεύτηκε μια νέα μελέτη - «βόμβα» για τις βλαβερές συνέπειες του Long Covid.

Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές ανέλυσαν τα στοιχεία 536 ασθενών, από τους οποίους μόνο το 13% είχαν νοσηλευθεί μετά την αρχική διάγνωση τους με κορονοϊό.

Οι 331 (το 62%) εμφάνιζαν προβλήματα σε διάφορα όργανα έξι μήνες μετά την αρχική διάγνωση της Covid-19.

Οι ασθενείς με μακρά Covid-19 (που είχαν συμπτώματα όπως έντονη δύσπνοια, γνωστική δυσλειτουργία και γενικά κακή ποιότητα ζωής) παρακολουθήθηκαν για άλλους έξι μήνες, δηλαδή σε βάθος 12 μηνών.

Διαπιστώθηκε ότι το 29% είχαν βλάβες σε πολλά όργανα και μειωμένη λειτουργικότητα, ενώ το 59% είχαν πρόβλημα σε κάποιο όργανο.

Τα επίμονα συμπτώματα ήταν συχνότερα στις νεότερες ηλικίες και στις γυναίκες.

Τα παρακάτω συμπτώματα διαμορφώθηκαν στο εξάμηνο και στο έτος μετά την αρχική λοίμωξη ως εξής:

η σοβαρή δύσπνοια από 38% στο 30% των ασθενών,

η γνωστική δυσλειτουργία από το 48% στο 38%, ενώ

η κακή ποιότητα ζωής λόγω υγείας από το 57% στο 45%.

«Αρκετές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την επιμονή των συμπτωμάτων στα άτομα με μακρά Covid-19 για έως ένα έτος. Η μελέτη μας τώρα προσθέτει ότι τρεις στους πέντε άνθρωποι με μακρά Covid-19 έχουν βλάβη σε ένα τουλάχιστον όργανο και ένας στους τέσσερις σε δύο ή περισσότερα όργανα και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις χωρίς συμπτώματα», δήλωσε ο δρ Μπάνερτζι.

Η βλάβη των οργάνων παρέμεινε στο 59% των 331 ατόμων που παρακολουθήθηκαν 1 έτος μετά την COVID-19, με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και την υγεία μακροπρόθεσμα, γεγονός που κάνει σαφή την ανάγκη για πρόληψη και ολοκληρωμένη φροντίδα της Long Covid.