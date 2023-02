Πολλαπλά τα οφέλη της βιταμίνης C στον οργανισμό, καθώς όπως τονίζουν οι επιστήμονες ενισχύει το ανοσοποιητικό και το προφυλάσσει από τους παθογόνους εισβολείς.

Ένα «δυνατό» ανοσοποιητικό σύστημα είναι το «κλειδί» για την προστασία του οργανισμού από αρρώστιες και λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Η διατροφή και ο τρόπος ζωής παίζουν καθοριστικό ρόλο στο ανοσοποιητικό. Επίσης, οι συνήθειες όπως ο καλός ύπνος και η τακτική άσκηση συμβάλλουν στην ενίσχυση και στη «θωράκιση» του ανοσοποιητικού.

Σε μια περίοδο που οι ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση, δεν πρέπει να λείπει από την διατροφή τροφές που περιέχουν βιταμίνη C, καθώς όπως είναι γνωστό είναι η βασίλισσα των βιταμινών που ενισχύουν και προφυλάσσουν την άμυνα του οργανισμού από τους παθογόνους εισβολείς.

Τι είναι η βιταμίνη C;

Η βιταμίνη C, γνωστή και ως ασκορβικό οξύ, είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη, η οποία είναι απαραίτητη για την υγεία και την καλή λειτουργία του σώματός.

Σημαντικός είναι ο ρόλος της ως προς τον έλεγχο των λοιμώξεων και την επούλωση των πληγών, καθώς αποτελεί ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που μπορεί να εξουδετερώσει τις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις λοιμώξεις του αναπνευστικού τα στοιχεία της έρευνας αποκαλύπτουν ότι η βιταμίνη C συμβάλλει στη μείωση της έντασης και ενδεχομένως της διάρκειας των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος.

Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένα στοιχεία η πολύτιμη αυτή βιταμίνη μπορεί να μειώσει ακόμη και στο μισό την ένταση και τη διάρκεια των ενοχλητικών συμπτωμάτων όπως ο πονόλαιμος και η καταρροή.

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι οι καλύτερες πηγές της βιταμίνης C.

Η λίστα που ακολουθεί θα σας βοηθήσει:

Εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, ακτινίδια, λεμόνι, γκρέιπφρουτ, μανταρίνια)

Μαιντανός

Πιπεριές

Πράσα

Φράουλες

Ντομάτες

Σταυρανθή λαχανικά (μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδι)

Αξίζει να σημειωθεί πως παρόλο που τα πορτοκάλια και ο χυμός πορτοκάλι θεωρούνται κορυφαίες υπερτροφές, όσον αφορά την περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πλήθος άλλων φρούτων και λαχανικών με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C όπως οι πιπεριές (183 mg βιταμίνης C/ 100γρ), ακτινίδιο (92 mg/100γρ), το μπρόκολο (89 mg/100γρ), οι φράουλες (58 mg/100γρ) και τελευταία στη λίστα τα πορτοκάλια με 53 mg βιταμίνης C ανά 100γρ.

