Ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών που υποφέρουν από την πολλαπλή σκλήρυνση (επίσης γνωστή ως σκλήρυνση κατά πλάκας) σύμφωνα με τη μελέτη που υλοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Eliama Daily Value Gold είναι το πρώτο Κρητικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με υψηλές συγκεντρώσεις πολυφαινολών που συμμετείχε στην κλινική μελέτη που πραγματοποίησαν τα δύο πανεπιστήμια σε ομάδα ασθενών με μια μορφή πολλαπλής σκλήρυνσης που ονομάζεται πρωτοπαθής και δευτεροπαθής προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση.

Οι συμμετέχοντες δεν έλαβαν ειδική φαρμακευτική αγωγή επειδή οι προηγούμενες θεραπείες τους είχαν αποτύχει. Τα αποτελέσματα της πρωτοποριακής αυτής μελέτης έδειξαν ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής όπως το Eliama Daily Value Gold που χορηγήθηκε, έχει ελπιδοφόρα αποτελέσματα στη βελτίωση της νοητικής λειτουργίας των ασθενών. Συγκεκριμένα υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση στις νοητικές λειτουργίες όπως οπτικο-χωρικές ικανότητες και οπτική μνήμη αλλά και στην εύρυθμη των εκτελεστικών διαδικασιών.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μύρων Καμνάκης, παραγωγός του Eliama Daily Value Gold, σημείωσε ότι για μια ακόμη φορά το λάδι αποδεικνύεται ότι είναι ένα προϊόν μεγάλης προστιθέμενης αξίας. Μάλιστα καλεί τους παραγωγούς του νησιού να επενδύσουν στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Πλέον με την είσοδο νέων ελαιοδένδρων σε όλο τον κόσμο η ποιότητα είναι μονόδρομος, σημειώνει. Την ίδια στιγμή εκτιμά ότι τέτοια προϊόντα αποτελούν εξαιρετικούς «πρεσβευτές» της χώρας στο εξωτερικό.

Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο της μελέτης, αυτή είχε λάβει έγκριση Βιοηθικής από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (Ε.Ε.Ν.Α.Σ.Δ).

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιευθεί στο Global Journal of Medical Research του εκδοτικού οίκου: Global Journals Inc. USA. Η μελέτη είναι καταχωρημένη και στο ClinicalTrials.gov (ID NCT04120675). Global Journal of Medical Research: L Nutrition & Food Science Volume 22 Issue 2 Version 1.0 Year 2022 Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal Publisher: Global Journals Inc. (USA) Online ISSN: 2249-4618 & Print ISSN: 0975-5888.