Το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ επισκέφτηκαν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ARSIS Football Club για να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, όπως καρδιογράφημα, έλεγχος δείκτης μάζας σώματος, υπερηχογράφημα κ.ά., με στόχο την έκδοσή κάρτας υγείας αθλητή.

Ο ιατρικός έλεγχος έγινε σε περισσότερα από 50 παιδιά και νέους από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία, το Πακιστάν, την Αίγυπτο κ.ά. που επιθυμούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Τα μέλη της ομάδας είναι παιδιά που διαμένουν στους ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων στις περιοχές του Ωραιοκάστρου, της Περαίας, των Ταγαράδων και σε κοινωνικά διαμερίσματα της Θεσσαλονίκης.

Ο ιατρικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της #ΑΡΣΙΣ (ARSIS - Association for the Social Support of Youth) με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας για τη διεξαγωγή φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου με τοπικές ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1993. Η λειτουργία του είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008. Η κύρια ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου αποβλέπει στη διασφάλιση της υγείας των αθλητών, στη μελέτη των επιδράσεων της γύμνασης, στην πρόληψη χρόνιων διαταραχών της υγείας και στην εφαρμογή προγραμμάτων θεραπευτικής γύμνασης για την αντιμετώπιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις.