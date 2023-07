Επί χρόνια η αποτρίχωση με laser ήταν απαγορευτική το καλοκαίρι. Αποτέλεσμα; Πολλές γυναίκες ακόμη και σήμερα αναρωτιούνται κατά πόσο αυτό ισχύει ή μπορούν να συνεχίσουν άφοβα την αποτρίχωση με laser ακ΄΄ομη και μετά από μερικά μπάνια.

Καθώς μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και ετοιμαζόμαστε για παραλίες, θέλουμε να έχουμε ένα υγιές αποτριχωμένο δέρμα. Για το λόγο αυτό επισκεπτόμαστε κέντρα αισθητικής για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε τις συνεδρίες αποτρίχωσης με laser, ακόμη και μετά από την έκθεση στον ήλιο, χωρίς να επιβαρύνουμε το δέρμα μας.

Το «Dnews» μίλησε με την ειδικό, αισθητικό - κοσμετολόγο - ερευνήτρια, Χριστίνα Δάρα.

Η Χριστίνα Δάρα, μας εξηγεί τι συμβαίνει με τις αποτριχώσεις, πότε και πώς πρέπει να γίνονται οι συνεδρίες καθώς και τι «προβλέπεται» για ένα υγιές δέρμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη:

Συνεχίζουμε άφοβα την αποτρίχωση με laser, αρκεί να μην έχουμε ξεκινήσει ηλιοθεραπεία ή solarium; Εφόσον συνεχίζουμε τις συνεδρίες μας, είναι σημαντικό να προστατεύουμε το δέρμα μας από την ηλιακή ακτινοβολία, αποφεύγοντας την ηλιοθεραπεία αλλά και χρησιμοποιώντας συστηματικά αντηλιακή προστασία και γιατί;

Ναι συνεχίζουμε άφοβα την αποτρίχωση εφόσον η επιστήμη των laser έχει στην φαρέτρα της Laser νέας γενιάς που καθιστούν την αποτρίχωση απολύτως ασφαλή τους καλοκαιρινούς μήνες και σε μαυρισμένα δέρματα, (με προϋποθέσεις).

Τα laser νέας γενιάς μας δίνουν πιο εξειδικευμένη παραμετροποίηση δηλαδή:

μεγάλη διάρκεια παλμού

δυνατότητα επιλογής και σε πιο σκουρόχρωμα δέρματα ( φωτοτυποι 4 & 5)

δυνατότητα αποτρίχωσης και πιο ανοιχτής τρίχας.

Εν αντιθέσει με τα laser παλιάς γενιάς, η αποτρίχωση μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο τους χειμερινούς μήνες ( από Νοέμβριο μέχρι Μάιο). Διότι κατά την διέγερση των μελανοκυττάρων του δέρματος, ένα μέρος της ενέργειας απορροφάται από το μαυρισμένο δέρμα και όχι από το θύλακα της τρίχας, άρα δεν υπήρχε το επιθυμητό αποτέλεσμα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πανάδες και δυσχρωμίες (μελάσματα).

Εφόσον συνεχίσουμε τις συνεδρίες μας με laser ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ είναι απαραίτητο να τηρούμε τις παρακάτω ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1) Τρεις μέρες πριν και τρεις μέρες μετά από κάθε συνέδρια αποφεύγουμε την έκθεσή μας στον ήλιο. Αλλά και τις επόμενες μέρες προστατεύουμε το δέρμα μας με αντιηλιακή προστασία με SPF 50, κυρίως τις ευαίσθητες περιοχές.

Για παράδειγμα:

πρόσωπο

πόδια

χέρια για γυναίκες

και στήθος, πλάτη ,πόδια , χέρια για άνδρες.

Επίσης με ενυδατικές κρέμες που περιέχουν αλόη βέρα για βαθιά ενυδάτωση.

2) Δεν επιτρέπεται η χρήση solarium

3) Σε περίπτωση που το άτομο έχει εκτεθεί στον ήλιο και έχει υποστεί ηλιακό έγκαυμα , απαγορεύεται η χρήση laser

4) Μια ελαφριά απολέπιση με πίλινγκ, θα βοηθούσε το αποτέλεσμα

Συμπέρασμα: Αποφεύγουμε τον ήλιο τρεις μέρες μετά το laser και στη συνέχεια μετά την τέταρτη μέρα απολαμβάνουμε τις υπέροχες ακτίνες της ηλιακής ακτινοβολίας ΠΑΝΤΑ με αντιηλιακή προστασία SPF 50 που ανανεώνεται συχνά (ανοιχτόχρωμα άτομα κάθε 20 λεπτά και σκουρόχρωμα κάθε 50 λεπτά).

Επίσης προσέχουμε να μην καθόμαστε κάτω από τον ήλιο τις ώρες που οι ακτίνες του είναι κάθετα ( 15:00 το μεσημέρι μέχρι 17:00 μμ). 'Αλλωστε γνωρίζουμε όλοι ποσό γνωστό είναι το θέμα με την τρύπα του όζοντος.

Για πόσο καιρό μετά το laser πρέπει να προσέχουμε την έκθεση στον ήλιο. Αν διακόψουμε τις συνεδρίες και φύγουμε για διακοπές, μπορούμε να τις συνεχίσουμε δύο εβδομάδες αφότου σταματήσουμε τη συστηματική ηλιοθεραπεία;

Η έκθεση στον ήλιο μπορεί να γίνει τρεις μέρες μετά το laser, πάντα με αντιηλιακή προστασία SPF 50 .

Σε περίπτωση που σταματήσουμε το laser λόγω διακοπές μπορούμε να συνεχίσουμε την αποτρίχωση μας τρεις μέρες μετά άφοβα, εφόσον δεν έχουμε ηλιακά εγκαύματα και απλές κοκκινίλες από τον ήλιο.

Κάνουν όλα τα μηχανήματα Laser για μαυρισμένες επιδερμίδες;

Δεν κάνουν όλα τα μηχανήματα laser για μαυρισμένες επιδερμίδες. Μόνο τα laser νέας γενιάς (Diodico 808nm- Soprano). Aπαγορεύεται το γνωστό laser Alexandrite 755nm τους καλοκαιρινούς μήνες.

Κινδυνεύουν άτομα με δερματικές παθήσεις ή αυτοάνοσα (δερματικά) νοσήματα;

Η αποτρίχωση laser δεν μπορεί να εφαρμοστεί:

πάνω στο ταττου

Ιστορικό με ψωρίαση

Λεύκη

Ερυθηματώδης λύκο

Σκληρόδερμα

Σαρκοειδωση

Σε δερματίτιδες ( πολύ συχνό)

Άτομα που παίρνουν φάρμακα για την ΑΚΜΗ ( ισοτρετινοϊνη )

Κακοήθειες

Πάνω σε σπίλους (ελιές)

Σακχαρώδη διαβήτη

Και έρπητα τύπου 1 & 2

Τι συμβαίνει με τις πανάδες; Υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούν από το solarium η την ηλιοθεραπεία;

Η χρήση των laser μπορεί να προκαλέσει δυσχρωμίες - πανάδες στο δέρμα, εφόσον το άτομο δεν προστατεύει την περιοχή που αποτριχώνει με αντιηλιακή προστασία sPF 50.

Επίσης τα άτομα που έχουν κάνει laser στο πρόσωπο θα πρέπει να προστατεύουν το δέρμα τους αμέσως μόλις βγουν από τη θάλασσα. Πρώτα πρέπει να πλένονται με καθαρό νερό και μετα να - ξανά - προσθέτουν αντιηλιακή κρέμα SPF 50. Ποτέ όμως δεν πρέπει να εκτίθενται στην ήλιο με μακιγιάζ γιατί αυξάνουν την πιθανότητα να αποκτήσουν δυσχρωμίες.

Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό για τις πανάδες και γίνεται με τη χρήση αντιηλιακής προστασίας.

Χριστίνα Δάρα, αισθητικός - κοσμετολόγος - ερευνήτρια

Η Χριστίνα Δάρα με μεταπτυχιακά στο Newcastle (University of Northumpria (στο τμήμα Laser & Applications Course) και στην New York City (Medical Center Tou Columbia University- CollegeofPhysiciansandsurgeons, τμήμα Cosmetic &

Aesthetic Akne therapy), διατηρεί διακεκριμένη θέση ερευνήτριας έως και σήμερα και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες καθώς έχει αφιερώσει την καριέρα της στην εφαρμογή νέων κοσμετολογικών μεθόδων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η γνώση στην Επιστημονική Αισθητική εμπλουτίζεται συνεχώς καθώς η Κοσμητική Ιατρική και η Πλαστική Χειρουργική εξελίσσεται... για να μπορέσει να παρέχει το ιδεατό σε κάθε εφαρμογή, αυτό που αναμένει κάθε της πελάτης.

Ως μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Σ.Ε.Π.Α.Ε. Αθηνών. του Ευρωπαϊκού Συλλόγου European Society For Laser Medicine, εξειδικεύτηκε στην:

θεραπευτική αντιμετώπιση της Ακμής ( και σε covid-19) σε ανήλικους και ενήλικους στο Πανεπιστήμιο Columbia της Αμερικής.