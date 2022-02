Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Interfax, ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το αεροδρόμιο Hostomel κοντά στο Κίεβο.

Ο στρατός της Ρωσίας ισχυρίζεται, παράλληλα, πως έχει αποκλείσει το Κίεβο από τη δυτική πλευρά.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, Ιγκόρ Κονασένκοφ, δήλωσε μάλιστα ότι περισσότεροι από 200 άνθρωποι - μέλη των ουκρανικών ειδικών μονάδων - έχουν σκοτωθεί.

Οι ρωσικοί ισχυρισμοί δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Την ίδια ώρα, o δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας δήλωνε το μεσημέρι της Παρασκευής πως «το Κίεβο βρίσκεται σε θέση άμυνας», καθώς προωθούνται οι Ρώσοι.

