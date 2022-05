Συγκρούσεις ξέσπασαν στον περίβολο του νοσοκομείου Σαν Ζοζέφ της Ιερουσαλήμ κατά την έξοδο του φερέτρου με τη σορό της δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ όταν η ισραηλινή αστυνομία διέλυσε το πλήθος που κρατούσε παλαιστινιακές σημαίες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου και τοπικά ΜΜΕ.

Πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο Palestine TV δείχνουν το φέρετρο της δημοσιογράφου του Αλ Τζαζίρα, που σκοτώθηκε προχθές Τετάρτη στη διάρκεια μιας ισραηλινής επιδρομής στη Δυτική Όχθη, να κινδυνεύει να πέσει στο έδαφος ενώ Ισραηλινοί αστυνομικοί διαλύουν το πλήθος.

Watch the moment the coffin of slain Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh arrived at the church ⤵️ pic.twitter.com/ehEjcxi6zT

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν τις ισραηλινές δυνάμεις να εισορμούν στον περίβολο του νοσοκομείου στην κατεχόμενη και προσαρτημένη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

"The Israeli army is asking people if they are Christian or Muslim. If you’re Muslim you weren’t allowed in." - @ajimran



Israeli occupation forces are attacking Palestinians during the funeral of killed Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. pic.twitter.com/Xq3VkeOCqn