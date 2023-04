Μετά από σκληρό αγώνα ο Cole Prochaska από τη Νότια Καρολίνα έχασε περισσότερα από 150 κιλά σε μόλις 23 μήνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απώλεια βάρους έφερε και πολλές… «ανεπιθύμητες», όπως τις αποκαλεί ο ίδιος, παρενέργειες. Έχει μείνει πλέον με τεράστιες ποσότητες χαλαρού δέρματος, που όμως δεν τον πτοούν.

Ο Prochaska «ανέβασε», μάλιστα, και φωτογραφίες του στο Twitter γράφοντας:

Είναι πολύ δύσκολο να μοιραστώ μια φωτογραφία χωρίς πουκάμισο, αλλά έχω φτάσει τόσο μακριά. Είμαι 150 κιλά κάτω! Οι περισσότεροι δεν πίστευαν σε εμένα, αλλά εγώ πίστευα στον εαυτό μου.

Two pictures, 23 months apart. Over 334 lbs lost. It's been a rough week but I keep showing up. Nothing will stop me. Start right now, not tomorrow, and certainly not next week. pic.twitter.com/f08E2Bd9Cm