Η Ουκρανία «δεν έχει καμία σχέση» με την επίθεση με drones στο Κρεμλίνο, μια επίθεση που η Μόσχα απέδωσε στο Κίεβο, τόνισε σήμερα η ουκρανική προεδρία.

«Φυσικά, η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κρεμλίνο», δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μήνυμά του σε δημοσιογράφους.

Ο εκπρόσωπος του προέδρου δήλωσε, παράλληλα, ότι η Ουκρανία εστιάζει στην απελευθέρωση του εδάφους της μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε στο BBC ότι το αναφερόμενο περιστατικό δείχνει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να «προετοιμάζει μια μεγάλης κλίμακας προβοκάτσια» στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι τα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν το Κρεμλίνο απενεργοποιήθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικών ραντάρ, ενώ υποστήριξαν πως επρόκειτο για σχεδιασμένη τρομοκρατική ενέργεια του Κιέβου τις παραμονές της Ημέρας της Νίκης και της παρέλασης της 9ης Μαΐου.

According to Russia's presidential press service, on Tuesday night:



• 2 Ukrainian drones attacked Kremlin residence of Russian President Vladimir Putin



• Putin was not in Kremlin, not injured



Kremlin sees attempted overnight strike as "a planned terrorist attack"… pic.twitter.com/SoBJ7j3HmF